Vodafone інвестує в енергонезалежність понад 674 млн грн

24 мая 2024 г., 17:35

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За заявою Vodafone, оператор після атак на енергетичну інфраструктуру в березні-квітні вирішив подвоїти заплановані на цей рік інвестиції в енергонезалежність. Враховуючи це рішення, компанія планує закупити додаткові генерувальні потужності та системи автономного енергозабезпечення на суму 438 млн грн. Загальні інвестиції в енергостійкість мережі у 2022-2024 роках перевищать 674 млн грн.



Vodafone спрямовує кошти на забезпечення об'єктів зв'язку батареями нового типу. Для підвищення надійності та збільшення часу автономного електропостачання базових станцій компанія вже придбала 13,5 тисяч акумуляторних батарей нового, літій-ферумного типу (LiFeРO4). Такі батареї набагато краще пристосовані до важких умов експлуатації при частих та тривалих відключеннях електропостачання. Додатково у 2024 році Vodafone планує закупити 4612 таких батарей.



Крім того, Vodafone збільшить генерувальні потужності. Понад 1,5 тисячі базових станцій вже забезпечені електропостачанням за допомогою генераторних установок, включаючи власні стаціонарні та мобільні генератори, а також генераторні установки партнерів та клієнтів. Тільки за час війни компанія придбала близько 500 мобільних генераторів та необхідне для їх експлуатації допоміжне обладнання. У 2024 році кількість генерувального обладнання різних типів збільшиться ще на 280 одиниць.



На сьогодні понад 700 партнерських генераторів забезпечують роботу мережі під час відключень, і ця кількість постійно збільшується. Vodafone відкритий до подальшої співпраці – компанії, які мають дизель-генераторну установку і готові поділитись її потужностями, щоб забезпечити зв’язок для свого підприємства та інших абонентів у радіусі дії базової станції, можуть повідомити про це у листі на адресу [email protected]. Експерти Vodafone будуть раді обговорити деталі можливої співпраці.



Під час попередніх аварійних відключень компанія вже використала понад 1094 тонн дизельного пального та бензину. Енергетики Vodafone також забезпечили достатній резерв дизельного пального та бензину, щоб згенерувати електроенергію для подальшої роботи мережі під час аварійних відключень електропостачання. Задля мінімізації ризиків нестачі певного виду палива та диверсифікації постачання палива, у тому числі за регіональним принципом, компанія збільшила кількість гуртових постачальників палива, з якими укладено відповідні договори та зроблено значні обсяги резерву палива.

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