Diweave представила в Україні нове ДБЖ PowerWalker VFI 5000 EVS

8 ноября 2023 г., 11:35

+11

голос Tweet

Компанія Diweave, офіційний дистриб'ютор PowerWalker в Україні, анонсувала нове ДБЖ PowerWalker VFI 5000 EVS на базі онлайн-технології із подвійним перетворенням. Воно має коефіцієнт вихідної потужності PF=1, потужність 5000 Вт та призначено для захисту критично важливого обладнання.



Особливістю новинки є те, що вона має дуже потужний зарядний пристрій змінного струму до 60 А, який може заряджати не лише традиційні свинцево-кислотні батареї, але також сумісний з літієвими акумуляторами.

Основні відмінності даного ДБЖ від інших онлайн-пристроїв виробника - його універсальність у виборі типу батарей, з якими він може працювати. Система також сумісна з генератором.



Серія VFI 5000 EVS може функціонувати з системою акумуляторів LiFePO4 виробництва PowerWalker (Life Battery System), при цьому карта BMS іде в подарунок і ніяких налаштувань робити не потрібно. Вона також працює і з іншими типами літій-іонних батарей інших виробників, при цьому система конфігурується через дисплей ДБЖ в залежності від типу батарей та їх характеристик, щоб забезпечити коректну роботу системи та тривалий час автономної роботи в безпечному, стабільному, компактному та легкому вигляді, що підходить для використання для малого і середнього бізнесу та вдома.



Цей ДБЖ оснащений системою оптимізованого керування батареєю, що забезпечує довший строк її використання.При роботі зі свинцево-кислотними батареями, AGM, ДБЖ потребує 4 батареї в ряді по 12 В, місткість батарей може бути від 40 А*год до сумарної 600 А*год (4*150 А*год). Виробник рекомендує використовувати батареї 100 А*год як оптимальну місткість.При роботі з LiFePO4 батареями, які мають напругу 3,2 В, їх потрібно 16 штук в ряд.При роботі з літій-іонними батареями, що типово мають напругу 3,7 В, їх потрібно 13-14 шт. в ряд.У всіх випадках використання будь-якого типу літієвих батарей сторонніх виробників необхідні налаштування їх параметрів з дисплея ДБЖ, інакше кажучи, налаштування системи BMS батарей, яка запобігає перезаряджанню або надлишковому струму заряду або розряду акумуляторів.Підключення одночасно AGM та літієвих акумуляторів не дозволяєтьсяЦей продукт також ідеально підходить для малих і середніх проєктів, оскільки він може підтримувати до 9 блоків паралельно в однофазній або трифазній конфігурації. Для отримання трифазної конфігурації потрібно три блоки.ДБЖ PowerWalker VFI 5000 EVS очікується в Україні в середині грудня 2023 року за орієнтовною роздрібною ціною 50000 грн.

Digital Twin для мережевої інфраструктури: технологія завтрашнього дня, що доступна вже сьогодні