Пошкодження підводних і наземних кабелів призвело до нещодавніх перебоїв в роботі інтернету

30 апреля 2024 г., 11:35

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Новий звіт про перебої в роботі інтернету від Cloudflare показує, що основною причиною перебоїв у першому кварталі було пошкодження наземних і підводних кабелів, за яким слідували прямі урядові відключення інтернету, кібератаки, технічні проблеми і перебої в подачі електроенергії.

Те, що пошкодження підводних кабелів очолило список перебоїв в роботі інтернету в цьому кварталі, не є несподіванкою, враховуючи напад в лютому повстанців-хуситів на основні кабелі, що прокладені по дну Червоного моря. Цей кабель проходить між Північно-Східною Африкою та Аравійським півостровом з'єднує Європу з Азією,. Внаслідок нападів хуситів були перерізані кабелі Seacom/Tata, Азія-Африка-Європа-1 і Європа-Індія-Гейтвей. У звіті зазначається, що вони, ймовірно, були навмисно виведені з ладу якорем вантажного судна.

Пошкодження підводного кабелю в Червоному морі було не єдиним випадком пошкодження кабелю в цьому кварталі. Кілька кабелів, в тому числі "Африканське узбережжя - Європа", підводний атлантичний кабель 3/Західна Африка, Західноафриканська кабельна система і MainOne, також були пошкоджені підводними каменепадами, що вплинуло на інтернет-зв'язок у кількох африканських країнах в цьому кварталі.

Військові дії, пов'язані з геополітичними конфліктами, також призвели до перебоїв в роботі інтернету, причому країни, охоплені війною, в тому числі Судан і Україна, зазнали значних втрат зв'язку. У невійськових зонах кілька країн, зокрема Пакистан, Сенегал і Чад, відключали або сильно обмежували доступ до інтернету під час політичних заворушень і виборів.

Кібератаки, часто політично вмотивовані, також призвели у цьому кварталі до перебоїв у наданні інтернет-послуг у таких країнах, як Ізраїль і Бахрейн. У звіті зазначається, що ці перебої підкреслюють постійну загрозу, яку становлять кібератаки, і необхідність вдосконалення заходів кібербезпеки для захисту інтернет-інфраструктури.

Не всі перебої в роботі інтернету були безпосередньо спричинені людськими атаками, оскільки технічні проблеми і перебої в електропостачанні також були причиною збоїв. З технічного боку, проблеми з DNS і DNSSEC та зловживання інфраструктурою відкритих ключів ресурсів призвели до значних перебоїв, як, наприклад, у випадку з Orange España.

Перебої в електропостачанні та перебої, пов'язані з технічним обслуговуванням, також спричиняють проблеми. Відключення електроенергії в Таджикистані і Танзанії суттєво вплинули на інтернет-трафік, а роботи з технічного обслуговування в Єгипті і М'янмі призвели до тимчасових перебоїв у наданні послуг.

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