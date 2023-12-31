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Михайло Лаптєв

З новим 2024-м! Віримо у перемогу!

31 декабря 2023 г., 18:38

Закінчується ще один рік війни. Рік важких втрат та страждань людей України. Рік прояву волі та сили наших військових. Рік нездійсненних надій та прохань допомоги у всього світу.

Це був важкий рік для багатьох персонально, для ринку та для країни у цілому.

Але попри все Україна тримається та рухається уперед.

Традиційно у цей день хочу звернутися з вдячністю.

Перш за все дякуємо Силам оборони, які дають нам цей шанс на життя!

Вдячний нашим читачам за увагу до нашого видання та за підтримку!

Дуже вдячний нашим партнерам, які в непростих умовах продовжують інвестувати в розвиток бізнесу в Україні!

Дякую всім, хто сьогодні працює та стоїть за Україну!

Бажаю всім здоров'я та сил! Віримо у перемогу та робимо все можливе!

Нехай 2024-й стане колом у горлі нашого ворога та буде переломним для перемоги!

З Новим роком!

Слава ЗСУ!
Слава Україні!

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