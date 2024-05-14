Виділені сервери, публічна чи приватна хмара?

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Один із лідерів українського ринку хмарних рішень, компанія UCloud, провела вебінар на актуальну для багатьох українських організацій тему – який варіант побудови IT-інфрастуктури обрати в сучасних умовах. Точніше, чим вирізняються основні варіанти зовнішнього розміщення обчислювальних потужностей та в яких випадках який підхід доцільніше.

Вебінар під назвою «Що обрати: швидкість, безпеку чи вартість?», провів Данило Белов, директор з розвитку бізнесу UCloud. Він поділився основними «за» і «проти» трьох базових варіантів зовнішнього розміщення серверів – хостинг, публічна та приватна хмара, – виходячи із досвіду спілкування із сотнями клієнтів компанії, як українських, так і закордонних.

Виступаючий зазначив, що компанія UCloud має 13 років досвіду роботи на ринку хмарних ЦОД та наразі пропонує розміщення ресурсів в центрі обробки даних в Києві, трьох ЦОДах у Польщі, та одному в Німеччині. А також 100 Гбіт/с прямий захищений канал зв’язку «Київ-Варшава-Франкфурт» та технічну підтримку 24/7/365.

Перший і мабуть, найбільш популярний до початку широкомасштабної агресії варіант – виділені сервери. Він передбачає гарантований ресурс та доступ системних адміністраторів клієнта до фізичних серверів. Відповідно це потребує наявності в штаті замовника дуже досвідчених адміністраторів. Оскільки саме на них покладається широке коло завдань – контроль за своєчасним оновленням прошивок та драйверів усіх компонентів сервера, а також операційної системи та гіпервізора. В разі побудови приватної хмари також потрібно все ретельно спланувати – від розміщення серверів керування та резервного копіювання, рівня віртуалізації та забезпечення роботи усієї хмарної платформи в цілому, до власне вирішення бізнес-завдань підприємства тощо. Треба подбати про мережеве обладнання, його оновлення та моніторинг. І водночас необхідно контролювати питання інформаційної безпеки на всіх цих рівнях – фізичного обладнання, операційної системи, мережевого обладнання, бізнес-додатків.

Тому з одного боку, суто з погляду вартості інфраструктури, виділені сервери – це найдешевший варіант. Але він несе певні ризики для бізнесу, оскільки ставить його в залежність від наявності та доступності фахівців дуже широкого профілю.

Другий варіант – публічна хмара – в певному сенсі повна протилежність попереднього. Оскільки в цьому випадку всі турботи з підтримки та розвитку бере на себе сервіс-провайдер. Публічна хмара дозволяє легко запускатись, вона проста в керуванні, гнучка та масштабована. Клієнт може в будь-який час замовити необхідну кількість ресурсів. Немає потреби думати про якийсь запас чи дублювання обладнання, відмовостійкість, базову кібербезпеку, резервне копіювання та аварійне відновлення. До того ж сервіс-провайдер зазвичай намагається використовувати найсучасніше обладнання, яке забезпечує роботу цієї хмари. При цьому публічна хмара – це зазвичай контракт без якихось умов щодо терміну використання. Клієнт платить тільки тоді й за те, що реально використав з погодинною тарифікацією.

У випадку з public cloud не потрібен супер-адмін, оскільки більшістю питань опікується провайдер. Достатньо адміністраторів, які займаються бізнес-завданнями. Втім публічна хмара – це найдорожче рішення. Воно добре підходить для стартапів, маленького та середнього бізнесу. Але коли бізнес виростає до певного рівня, публічна хмара зазвичай потроху починає програвати – по вартості, гнучкості та безпеці наступному варіанту.

Приватна хмара поєднує переваги попередніх розглянутих рішень і з погляду витрат оптимальна для великого бізнесу. Вона пропонує можливість мати гарантований ресурс і не ділити обладнання ні з якими сторонніми віртуальними машинами. Адміністратори клієнта мають доступ до рівня фізичного обладнання, до серверів, сховища. Тобто це більш контрольований варіант та відповідно кращий рівень безпеки. Але залишається частина роботи системних адміністраторів клієнта, які мають підтримувати це рішення, відстежувати його і забезпечувати високий рівень безпеки. Порівняно з публічною хмарою приватна буде трошки дешевша.

Втім приватна хмара доцільна від певної мінімальної кількості ресурсів. Наприклад, у компанії UCloud – це орієнтовно терабайт оперативної пам'яті й нарощуються ресурси, в разі необхідності, також певними достатньо великими блоками. До того ж використання приватної хмари передбачає наявність контракту із щомісячним платежем за використані ресурси. Це певні зобов’язання. Але від терміну залежить також рівень знижки й умови оплати цієї хмари. Відповідно цей варіант цікавіший для середнього та великого бізнесу.

“Консультанти UCloud готові допомогти обрати оптимальний варіант для кожного бізнесу. А щоб було простіше переконатися в правильності вибору, компанія пропонує безплатний тест як публічної, так і приватної хмари, на місяць чи два – скільки потрібно. Наразі доступні приватні хмари як на VMware, так і на Microsoft Azure Stack HCI”, зазанчив Данило Белов у фінальній частині свого виступу.

Компанія UCloud 16 травня проведе наступний вебінар «Backup чи Backup+DRP, бути чи не бути. Кібербезпека як процес». Збереження даних компанії та їх швидке та вчасне відновлення в разі інциденту є головною задачею ІТ-спеціалістів різного рівня.Як не помилитись з бекапом? Як зробити його правильно? На всі ці питання ви зможете знайти відповіді на вебінарі, участь в якому безкоштовна за попередньої реєстрації.

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