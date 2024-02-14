IT Ukraine запрошує IT-компанії долучитись до навчального курсу для керівників вишів «IT for Uni: Bootcamp 2.0»

14 февраля 2024 г., 15:35

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«IT for Uni: Bootcamp» – навчальний курс для керівників закладів вищої освіти з менеджменту та управління на прикладі ІТ-індустрії. Він включає лекції та воркшопи від представників українських ІТ-компаній та міжнародних спікерів.

Головна мета проєкту – допомогти керівникам навчальних закладів покращити процеси управління та якість надання освітніх послуг, а також підвищити рівень кваліфікації працівників освіти та посилити кадровий потенціал Україні.

Інтенсивний навчальний курс проводиться вже вдруге. Є великий попит на прагнення впроваджувати інновації та покращувати управлінські практики в закладах вищої освіти України. У 2023 році в освітньому курсі, який включав 10 лекцій і 10 воркшопів, взяли участь 129 учасників з 27 міст України.

В цьому році проєкт повертається з оновленою програмою: попереду на учасників чекають 20 лекцій та 10 воркшопів, а також інтенсиви на актуальні теми.

Навчальний курс включатиме зокрема наступні модулі: менеджмент та управління в ІТ та ЗВО, моделі управління ресурсами, ШІ в освіті, CSR та sustainability, фінансове управління, маркетинг для ЗВО та інші.

В рамках проєкту буде створена окрема робоча група із залученням 10 представників ІТ-індустрії та «Міністерства цифрової трансформації» для розробки навчального плану курсу та безпосередньої участі в проєкті як спікерів та співорганізаторів лекцій та воркшопів. Реалізацію проєкту заплановано на квітень-червень.

Чому ІТ-компаніям варто долучитись?

ІТ-компанії отримають можливість взяти безпосередню участь у розробці навчальної програми та долучитись до навчання представників вищої освіти, поділитись успішними кейсами та напрацьованими методиками та практиками.

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