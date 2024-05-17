Мінцифри вважає, що для розвитку країни необхідні гігабітний фіксований інтернет та 90 Мбіт/с мобільний

17 мая 2024 г., 12:35

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Міністерство цифрової трансформації спільно з партнерами презентувало стратегію розвитку електронних комунікацій, яка містить конкретні дії для відновлення та покращення сфери. Стратегія зосереджена на двох основних напрямах: доступності сталого зв’язку та розвитку сфери електронних комунікацій як фундаменту економіки. А також визначає заходи, які потрібні для відновлення та розвитку сфери у воєнний і післявоєнний час. Зокрема, покращення послуг споживачам, удосконалення державної політики, створення умови для забезпечення або покращення послуг мобільного зв’язку й фіксованого та мобільного інтернету, інтеграція України до єдиної роумінгової зони з ЄС тощо.

Одними з пріоритетних напрямів стратегії є сприяння стійкості мережі (Internet Resilience) та технологічній нейтральності. Стійкість мережі стає надважливою в умовах постійних обстрілів інфраструктури, коли збої можуть призвести до значних економічних та соціальних втрат. Тому розробка механізмів, які забезпечують стабільність і надійність мережевої інфраструктури, є критичною потребою.

Реалізація стратегії розвитку електронних комунікацій передбачатиме три етапи та зосередиться на двох основних напрямах – доступності інтернету та розвитку сфери електронних комунікацій як фундаменту економіки.

У кожному з ключових напрямків сформовано стратегічні цілі та очікувані результати. Наприклад: 100% відновлення мобільних та фіксованих мереж у регіонах, які постраждали під час війни; 75% населення і 99% об’єктів соціальної інфраструктури використовують гігабітний фіксований інтернет; 98% населення України має мобільний доступ до інтернету, середня швидкість якого становить не менше 90 Мбіт/с.

Мінцифра офіційно оголосила про старт громадських обговорень стратегії, яке триватиме два тижні. Після їх завершення стратегію затвердять на рівні Кабміну.

Стратегію розвитку електронних комунікацій створено з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України за підтримки USAID/UK aid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS» у співпраці з Офісом ефективного регулювання.

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