IT Ukraine нарахувала більше 100 російських розробок ПЗ, що досі використовуються в Україні

23 ноября 2023 г., 12:25

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Асоціація IT Ukraine долучилася як експерт до роботи «Тимчасової слідчої комісії» (ТСК) «Верховної Ради» з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України щодо експорту, імпорту товарів, країною походження або країною призначення яких є рф.

За оцінками IT Ukraine, в Україні навіть після повномасштабного вторгнення, юридичні та фізичні особи користуються програмним продуктом, який має походження та зв’язки з країною-терористом. Так, продуктами 1С на початку повномасштабного вторгнення користувалися до 90% українського бізнесу (майже 500 тис. юросіб), CRM Bitrix24 – понад 20 тис. компаній. Більшість сайтів в Україні працюють на російській «ТІльді».

«Ми нарахували понад 100 таких програм, – каже Марія Шевчук, виконавча директорка IT Ukraine. – І, безумовно, кожна з них становить загрозу національній безпеці. Це, по-перше, захист даних – інформація з EPR- та CRM-систем може використовуватися для шпигування за українськими організаціями та завдання їм шкоди. По-друге, є ризик наявності небезпечного коду, адже «ворожий софт» може містити вбудовані баги, вразливості або шпигунський код, який дозволить державним органам держави-терориста отримати доступ до конфіденційних даних, які потім будуть використані для військових цілей – цільовий фішинг, самоінфікування тощо».

Асоціація вважає, що факти експорту програмної продукції російського походження та особливо схеми обходу санкцій, мають бути досліджені в рамках роботи слідчої комісії.

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