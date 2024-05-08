Уперше організовано Bluetooth-з'єднання із супутником

8 мая 2024 г., 10:35

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Американська компанія Hubble Network вперше в історії встановила Bluetooth-зв'язок безпосередньо з космосом. Перші два супутники Hubble стартували з бази космічних сил Ванденберг у березні та тепер приймають сигнали від чіпа Bluetooth на низькій навколоземній орбіті на висоті 600 км.



Демонстрація стала результатом торішнього фінансування серії А в розмірі 20 млн дол., спрямованого на створення мережі для Інтернету речей (IoT), яка не вимагає використання спеціалізованих чіпів.



Традиційні мережі часто страждають від недостатнього покриття, складних інтеграцій, великої витрати батареї та непомірно високої вартості, що обмежує їхню практичність і сферу застосування. Ця технологія, що дає змогу будь-якому готовому пристрою з підтримкою Bluetooth безпосередньо підключатися до супутникової мережі Hubble, не покладаючись на приймання стільникового зв'язку, забезпечує глобальне покриття, у 20 разів меншу витрату заряду батареї й 50-кратне зниження експлуатаційних витрат.



Очікується, що таке збільшення можливостей на порядок змінить різні галузі промисловості, під'єднавши понад мільярд пристроїв по всьому світу і відкривши нові можливості для інновацій та ефективності.



«Наша місія зі створення першої у світі по-справжньому глобальної, економічної мережі, що заощаджує заряд батареї, зробила значний стрибок уперед завдяки цьому технологічному прориву», - сказав Алекс Харо, співзасновник і генеральний директор компанії. «Показавши, що ми можемо відправляти сигнали безпосередньо з чипів Bluetooth і приймати їх у космосі на відстані понад 600 км, ми спростували тисячі скептиків, які стверджували про неможливість того, що ми намагаємося зробити».



«Наш інноваційний підхід дає змогу модернізувати наявні пристрої з підтримкою Bluetooth для передавання даних до мережі Hubble без будь-яких апаратних змін, відкриваючи нову еру комунікацій», - сказав Бен Вайлд, співзасновник і технічний директор. «З огляду на те, що щорічно продається близько п'яти мільярдів пристроїв Bluetooth, наша мережа здатна мати значний вплив на безліч галузей, зробивши глобальний зв'язок доступним, малопотужним і недорогим».

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