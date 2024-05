Про фінансову компетентність CIO

30 апреля 2024 г., 20:15

На ранніх етапах розвитку кар’єри ІТ-менеджери потребують високого рівня технічних компетенцій. Так, тімліди повинні проводити ревізію коду розробників, а начальники відділів телекомунікацій повинні мати глибокі знання в сфері мережевих технологій. Проте, просуваючись кар'єрними сходами, управлінські навички стають більш пріоритетними за технічні.

На рівні ІТ-керівника середньої ланки, наприклад, вже доводиться управляти десятками людей, приймати участь у складанні бюджетів та підтримувати цінність роботи свого підрозділу для бізнесу. І тут виникає необхідність в глибших фінансових знаннях, які є ключовими для ефективного виконання завдань та успішного досягнення цілей.

Під час формування бізнес-кейсів для значущих ІТ-проєктів без особливих знань неможливо точно оцінити ІТ-видатки, класифікувати їх належним чином та здійснити компетентні інвестиційні розрахунки для визначення бізнес-цінності проєкту.

При складанні ІТ-бюджетів CIO нерідко може почути питання, що все це принесе бізнесу та отримати запит на скорочення витрат. Коректне складання бюджету, що відповідає стратегічним завданням компанії, захист його позицій та обґрунтоване скорочення видатків є непростим завданням без впровадження тарифікації ІТ-сервісів і розрахунку їх собівартості.

Розуміння, як ефективно оптимізувати такі операційні ІТ-процеси, як цикл проєктного управління, життєвий цикл розробки ПЗ або цикл DevOps, можуть надати сучасному CIO корисну інформацію щодо потрібних технологій, рівня та вартості спеціалістів, а також їх KPI.

Отже, рівень фінансової компетентності CIO визначає його спроможність ефективно спілкуватися з бізнесом, підтримувати ринкову заробітну плату ІТ-спеціалістів, формувати обґрунтовані бізнес-кейси для визначення прибутковості ІТ-проєктів та відстоювати бюджет на операційні витрати і капітальні ІТ-інвестиції.

