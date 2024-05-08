Новий SoC MediaTek Dimensity 9300+ націлений на флагманські смартфони

8 мая 2024 г., 12:25

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Компанія MediaTek представила Dimensity 9300+, новітній флагманський мобільний чип у лінійці Dimensity. Dimensity 9300+ вирізняється підвищеною тактовою частотою і призначений для прискорення оброблення генеративного AI на пристрої, пропонуючи ширшу підтримку LLM та інші поліпшення продуктивності, як порівняти з Dimensity 9300. «Dimensity 9300+ допоможе нам продовжити створення багатої екосистеми застосунків генеративного AI завдяки широкій підтримці LLM і LoRA Fusion на пристрої», - говорить Джей Сі Хсу, старший корпоративний віцепрезидент MediaTek. «Для розширення можливостей AI Dimensity 9300+ має продуктивність, що вражає, і вдосконалення для прискорення LLM-виводів, яке дає змогу виконувати токени набагато швидше для поліпшення користувацького досвіду».



Dimensity 9300+ оснащений одним ядром Arm Cortex-X4, що працює на частоті до 3,4 ГГц, а також трьома ядрами Cortex-X4 і чотирма ядрами Cortex-A720, створеними за технологією TSMC 4 нм. Dimensity 9300+ також перевершує попереднє покоління в галузі обробки штучного інтелекту завдяки новій технології NeuroPilot Speculative Decode Acceleration від MediaTek у новітньому генеративному AI-рушію компанії. Рушій APU 790 AI дає змогу Dimensity 9300+ не тільки підтримувати LLM із 1 млрд, 7 млрд і 13 млрд параметрів, з можливістю масштабування до 33 млрд, а й виконувати LLM швидко й ефективно. Завдяки функції прискорення спекулятивного декодування NeuroPilot, Dimensity 9300+ може виконувати LLM із сімома мільярдами параметрів зі швидкістю 22 токени за секунду, що більш ніж у 2 рази перевищує швидкість конкурентних рішень масового ринку.



У Dimensity 9300+ інтегровано апаратний рушій трасування променів другого покоління з графічним процесором Arm Immortalis-G720, що забезпечує геймерам трасування променів із частотою 60 кадрів за секунду, а також ефекти глобального освітлення консольного рівня. У чипі також використовуються новітні технології MediaTek HyperEngine, які виводять ігри на новий рівень. Технологія MediaTek Adaptive Gaming Technology (MAGT) підвищує енергоефективність під час увімкнення популярних ігор, допомагаючи продовжити час автономної роботи та забезпечити низьку температуру пристрою. Крім того, в чіп інтегрована нова система спостереження за мережею HyperEngine (NOS) для поліпшення паралелізму Wi-Fi/стільникового зв'язку і використання технології точного прогнозування мережі. Під час увімкнення MediaTek NOS забезпечує до 10% економії енергії та до 25% економії стільникових даних.



Завдяки процесору MediaTek Imagiq 990 ISP, який забезпечує 18-бітову обробку RAW, Dimensity 9300+ дає змогу користувачам робити світлини та відео навіть за умов недостатньої освітленості. Imagiq 990 має вбудований рушій AI Semantic Analysis Video Engine для підтримки передових функцій відеознімання AI, включно із сегментацією 16 сцен із захопленням відео в реальному часі для зменшення шуму, підвищення яскравості та поліпшення кольорів. Крім того, в Dimensity 9300+ інтегрований MiraVision 990 від MediaTek, який володіє передовими технологіями AI depth engine для поліпшення контенту смартфонів.



Dimensity 9300+ підходить для широкого спектра додатків штучного інтелекту, пропонуючи:

- підтримку вбудованого в пристрій LoRA Fusion і NeuroPilot LoRA Fusion 2.0, завдяки чому розробники можуть швидко виводити на ринок нові додатки генеративного AI для роботи з текстом, зображеннями, музикою тощо.

- підтримку новітніх LLM, включно з 01.AI Yi-Nano, Alibaba Cloud Qwen, Baichuan AI, ERNIE-3.5-SE, Google Gemini Nano, Meta Llama 2 і Llama 3.

- делегування ExecuTorch для екосистеми, розгорнутої на пристроях для збору висновків.



Щоб забезпечити користувачам швидке та надійне з'єднання в різних сценаріях, Dimensity 9300+ оснащений модемом 5G R16, розробленим з урахуванням ситуаційної обізнаності AI. Модем підтримує 4CC-CA Sub-6 ГГц зі швидкістю передачі даних до 7 Гбіт/с.

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