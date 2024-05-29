29 мая 2024 г., 17:35

Ян Лейке, який нещодавно пішов з OpenAI, поскаржившись наостанок на те, що його SuperAlignment Team не виділялися ресурси для досліджень, уже знайшов нову роботу – він обійме приблизно таку саму позицію в Anthropic. Його безпосереднім керівником буде Джаред Каплан, Chief Science Officer в Anthropic.

Взагалі, Anthropic якось розійшовся в плані найму – за останні пару тижнів вони найняли chief product officer, CFO й ось тепер здобули крутого фахівця в alignment. Щоправда, треба сказати, що це досить логічна подія, адже Anthropic узагалі почалися з того, що група співробітників OpenAI вирішили, ніби компанія недостатньо опікується безпекою AI, і пішли займатися достатньо. Тож складно уявити більш відповідне поєднання.

З хорошого – Anthropic багато займаються дослідженнями й активно їх публікують. Тож нам не доведеться в разі чого гадати, «що побачили вчені в новій моделі», як регулярно говорять про OpenAI.

OpenAI втрачає, Anthropic здобуває

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