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Diweave розпочала дистрибуцію рішень Tronsmart

26 июля 2023 г., 14:35

Diweave розпочала дистрибуцію рішень Tronsmart

За повідомленням компанії Diweave, вона набула статусу офіційного дистриб'ютора продуктів Tronsmart в Україні.

Tronsmart – це аудіобренд, що пропонує портативні колонки, колонки для вечірок та bluetooth-навушники, що працює в аудіоіндустрії вже понад 10 років. Завдяки багаторічним зусиллям компанія Tronsmart отримала понад 20 міжнародних сертифікатів та патентів, безліч ексклюзивних технологій, таких як SoundPulse, TuneConn, і вийшла на ринки понад 90 країн, включаючи Північну Америку, Південну Америку, Європу, Близький Схід та Південно-Східну Азію.

Наголошується, що перша партія рішень Tronsmart вже надійшла на склад Diweave, а незабаром вони з'являться в українському роздробі. Серед новинок, які відрізняє вдале поєднання високої якості та доступної ціни, варто відзначити портативну акустику сімейства Tronsmart T7 Black, яка буде доступна за рекомендованою роздрібною ціною 2599 грн, а також моделі T7 Lite Black за 1999 грн, T7 Mini Black за 1199 грн та Trip Black за 999 грн.

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