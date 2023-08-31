Асоціацію IT Ukraine замість Костянтина Васюка очолить Марія Шевчук

31 августа 2023 г., 15:56

Асоціація ІТ Ukraine оголошує про зміну в керівному складі. З 1 вересня в.о. виконавчого директора призначена Марія Шевчук. На цій посаді вона змінить Костянтина Васюка, який працював в IT Ukraine впродовж чотирьох років.

Марія Шевчук працювала першим заступником «Офісу з просування експорту України». Має десять років досвіду з реалізації програм інтернаціоналізації для українських компаній до ЄС, США, Канади, країн Азії та Африки. Співпрацювала з багатьма міжнародними організаціями та проєктами технічної допомоги, зокрема USAID, GiZ, EBRD, EU4BIZ, WNISEF, UNDP, QFTP тощо. Залучила фінансування та реалізувала різноманітні проєкти для збільшення конкурентоспроможності українського бізнесу на суму понад 2,5 млн дол.

Асоціація IT Ukraine – найбільше національне незалежне профільне об’єднання ІТ-компаній, яке представляє інтереси понад 140 сервісних і продуктових IT-бізнесів та понад 85 тис. спеціалістів в Україні.

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