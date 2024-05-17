GlobalLogic запускає практичний курс із штучного інтелекту для початківців

17 мая 2024 г., 17:45

Наприкінці травня компанія GlobalLogic запускає навчальний курс АІ Marathon, який розрахований на студентів технічних спеціальностей та початківців в ІТ-сфері. Він складається з шести вебінарів й включає теорію та практику застосування штучного інтелекту. Спікерами виступлять досвідчені фахівці GlobalLogic.

Індустрія штучного інтелекту зростає на 37% щороку. За прогнозами, до 2030 року глобальний ринок АІ сягне 1,8 млрд дол. Великі українські компанії одностайні: кількість замовлень на АІ-рішення збільшилась. Відповідно, зростає і попит на спеціалістів, пов’язаних з AI – Data Science, Big Data, ML.

АІ Marathon від GlobalLogic допоможе розібратися в інструментах штучного інтелекту, а також отримати практичний досвід використання АІ у реальних задачах.

Марафон пройде онлайн з 28 травня по 6 червня, доступ вільний для всіх. Всі лекції, комунікації та навчальні матеріали будуть англійською мовою. Після завершення курсу учасники отримають онлайн-сертифікат.

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