 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

GlobalLogic запускає практичний курс із штучного інтелекту для початківців

17 мая 2024 г., 17:45

GlobalLogic запускає практичний курс із штучного інтелекту для початківців

Наприкінці травня компанія GlobalLogic запускає навчальний курс АІ Marathon, який розрахований на студентів технічних спеціальностей та початківців в ІТ-сфері. Він складається з шести вебінарів й включає теорію та практику застосування штучного інтелекту. Спікерами виступлять досвідчені фахівці GlobalLogic.

Індустрія штучного інтелекту зростає на 37% щороку. За прогнозами, до 2030 року глобальний ринок АІ сягне 1,8 млрд дол. Великі українські компанії одностайні: кількість замовлень на АІ-рішення збільшилась. Відповідно, зростає і попит на спеціалістів, пов’язаних з AI – Data Science, Big Data, ML.

АІ Marathon від GlobalLogic допоможе розібратися в інструментах штучного інтелекту, а також отримати практичний досвід використання АІ у реальних задачах.

Марафон пройде онлайн з 28 травня по 6 червня, доступ вільний для всіх. Всі лекції, комунікації та навчальні матеріали будуть англійською мовою. Після завершення курсу учасники отримають онлайн-сертифікат.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  