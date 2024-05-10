"Комп'ютерному Огляду" сьогодні виповнюється 29 років!

10 мая 2024 г., 13:25

Сьогодні нашому проєкту виповнюється 29 років.

Перший номер видання, тоді ще під назвою «Hotline - Комп'ютерний Огляд», побачив світ 10 травня 1995 р. А вже з вересня того ж року журнал "Комп'ютерний Огляд" почав виходити щотижня і у 1997 році став першим в Україні тижневиком у повнокольоровому друці.

З лютого 2011 р. видання повністю перейшло в цифровий формат.

Окрім сайту підготовлена інформація у вигляді анонсів пропонується читачам на наших сторінках у Facebook, Х (Twitter), LinkedIn та Telegram.

З самого початку основна ідея, що була закладена у «Комп'ютерний Огляд», полягала у тому, щоб інформувати читачів про найважливіші новини, події, розробки, кейси та тенденції в ІТ-індустрії. Наше видання фокусується на професіоналах, які пропонують на ринку IT-продукти, рішення та сервіси, а також на тих фахівцях, хто займається впровадженням інформаційних технологій у бізнес компаній.

Ми дякуємо всім - насамперед нашим читачам та нашим партнерам - за постійну підтримку навіть у складні часи і за те, що ви залишаєтесь з нами усі ці роки!

Разом переможемо!

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365