Чому керовані ІТ-послуги можуть спростити підтримку пристроїв в організації

27 мая 2024 г., 17:15

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Як зробити розширення парку техніки Apple та його обслуговування ефективнішим? При певних умовах зручним варіантом можуть стати так звані керовані ІТ-послуги.

Скажімо ви наймаєте нового співробітника. Для облаштування його робочого місця в стандартній ситуації знадобиться придбати Mac, витратити чимало часу на встановлення та налаштування потрібного програмного забезпечення, а потім ще й провести «курс молодого бійця», щоб розповісти що і як у вас влаштовано. На початку це може навіть приносити певне задоволення, особливо фанатам Apple. Але у міру зростання бізнесу це буде все більше відривати від власне розвитку компанії. І тут можуть стати у пригоді керовані ІТ-послуги на базі спеціалізованого програмного забезпечення для управління пристроями. По суті, вони дозволяють передати значну частину піклування про техніку досвідченим фахівцям. Вони створять системи, які спрощують і прискорюють процес введення в експлуатацію нових пристроїв, відстежуючи їх використання, забезпечуючи їхню безпеку та постійну підтримку.

Завдяки керованим ІТ-послугам і правильно налаштованому ПЗ для керування пристроями ви можете замовити пристрій Mac або iOS в постачальника Apple, який підтримає автоматичне додавання в обліковий запис Apple Business Manager. Коли пристрій прибуде, ваш співробітник зможе дістати його з коробки, увійти в систему зі своїм робочим обліковим записом та автоматично налаштувати весь пристрій через мережу. Всі необхідні програми, налаштування сервера, політики безпеки тощо з’являться на пристрої автоматично. І це стосується не лише нових пристроїв. Якщо працівник звільняється або виникає потреба перепрофілювати пристрій Mac чи iOS, ПЗ для керування пристроями допоможе автоматично очистити його та з мінімальними зусиллями налаштувати для нової ролі.

Важливим аспектом переходу до моделі керованих ІТ-послуг є необхідність впровадження політик безпеки. Якщо ви коли-небудь турбувалися про те, що співробітник може загубити пристрій компанії з конфіденційними даними, програмне забезпечення для керування пристроями може усунути ці побоювання, автоматично ввімкнувши FileVault для комп’ютерів Mac або запровадивши нетривіальні паролі на пристроях iOS. Втрачені пристрої можна навіть заблокувати або стерти віддалено з центральної консолі керування.

Крім того, це спеціалізоване ПЗ може обмежувати користувачам можливість встановлювати чогось на робочий пристрій. Завдяки цьому не доведеться турбуватися про програми, які можуть спричинити витік конфіденційної інформації, або про шкідливе ПЗ, яке може викрадати паролі.

Керована модель підтримки ІТ-сервісів дозволяє користувачам зосередитися на роботі. Програмне забезпечення для моніторингу може повідомити, якщо жорсткі диски Mac починають виходити з ладу, батареї ноутбука деградують, або несправна оперативна пам’ять. Це зокрема дозволить запобігти втраті важливих даних.

Також ПЗ для моніторингу може перевіряти важливі події, переконуючись, що резервне копіювання відбувається регулярно, попереджаючи, якщо користувач завантажив потенційно проблемне оновлення операційної системи, і перевіряючи, що антивірусні бази в актуальному стані.

Моніторинг допомагає виявити проблеми на ранніх стадіях, але, мабуть, найважливішим аспектом рішення керованих ІТ-послуг є те, як воно поєднує проактивний моніторинг з проактивним обслуговуванням. Вони спираються на ПЗ та сервіси, які не лише виявляють проблеми, але й усувають їх – блокують небажані оновлення встановлених програм, автоматично розгортають необхідні оновлення безпеки та видаляють шкідливе ПЗ – до того, як віруси вплинуть на робочі процеси в компанії.

Відстежити кілька комп’ютерів Mac та iPhone може бути нескладно. Але в міру зростання вашого бізнесу інвентаризація може стати складним завданням. Рішення з керованим ІТ-сервісом допоможе вам точно знати, які пристрої у вас є, хто ними користується тощо. Воно також може надавати звіти про встановлене ПЗ, щоб переконатися у відповідності наявним ліцензіям.

Якщо ваша компанія платить за підтримку за погодинною моделлю, немає можливості точно спланувати витрати, оскільки ніхто не може передбачити, що може піти не так. Крім того, розслідування та розв'язання проблем займає більше часу, оскільки кожного разу знадобиться з’ясовувати стан відповідного пристрою. Вирішення складних або повторюваних проблем за такого сценарію може стати дорогим.

В разі керованих ІТ-послуг компанія просто сплачує фіксовану щомісячну плату, яка залежить від кількості ваших пристроїв. Завдяки проактивному моніторингу та управлінню пристроями чимало проблем можна вирішити ще до того, як користувач їх помітить. А якщо користувачеві все ж таки потрібна особиста підтримка, фахівці допоможуть йому швидше і простіше, маючи всю необхідну інформацію про сам пристрій та встановлене на ньому програмне забезпечення.

Модель керованих ІТ-послуг підходить не всім. Але якщо у вашій компанії більше кількох комп’ютерів Mac, iPhone та iPad, якими користуються ваші співробітники, вона може скоротити час простою, заощадити гроші та підвищити безпеку.

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