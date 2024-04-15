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Sergey Petrenko

Альтернативні браузери пішли в ріст у ЄС

15 апреля 2024 г., 17:55

Розробники альтернативних браузерів рапортують про зростання бази користувачів в Європі після набрання чинності Digital Markets Act, який зобов'язує Google та Apple інформувати користувачів про можливість вибору інших браузерів з показом т.зв. choice screen. Наприклад Aloha Browser повідомляє про зростання на 250% за березень. Щоправда, при цьому не дуже зрозуміло, скільки це в абсолютному вираженні.

Інші браузери теж бачать зростання, але більш стримані, а то й незадоволені повільним розгортанням опції вибору та форматом, у якому, наприклад, Apple, інформує про його наявність.

Загалом, зарано ще робити висновки – крім необхідної демонстрації, що це не зростання з нуля, а якісь значущі абсолютні значення, добре було б переконатися, що нові користувачі свідомо роблять вибір, якого були раніше позбавлені, і продовжать використовувати обрані браузери.

У чому я особисто сумніваюся…

Альтернативні браузери пішли в ріст у ЄС

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Андрій Загоровський | 15 апреля 2024 г., 18:11 | ссылка

Це добре, звісно, а чи багато лишилось оглядачів зі рушієм, відмінним від chrome?

  

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