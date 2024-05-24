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Кіберзловмисники спекулюють на складній ситуації в енергосистемі

24 мая 2024 г., 12:25
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Міністерство енергетики України спільно з Департаментом кіберполіції Національної поліції України звертають увагу громадян на активізацію шахраїв, які використовують складну ситуацію в енергосистемі у своїх злочинних інтересах.

Зокрема, зловмисники можуть створювати фейкові онлайн-ресурси для поширення дезінформації в інтересах країни-агресорки, виманювання конфіденційних даних громадян та привласнення заощаджень. Наприклад, минулого року працівники кіберполіції викрили групу зловмисників, які в період відключень електроенергії створювати фейкові телеграм-боти енергетичної компанії. З їх допомогою вони викрадали облікові записи користувачів і надалі використовували їх у шахрайських схемах.

Актуальну інформацію про ситуацію в енергосистемі та відключення ви можете отримати на офіційних ресурсах Міненерго, НЕК «Укренерго» та операторів системи розподілу (обленерго) у ваших областях.

Ознайомитися з переліком постачальників електроенергії в областях, дізнатися їх контакти можна на офіційному сайті Міністерства енергетики України за посиланням.

Графіки відключень електроенергії в регіонах та оперативна і надійна інформація розміщені на ресурсах операторів систем розподілу.

Отримуйте інформацію про ситуацію в енергосистемі тільки з офіційних джерел!

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