NVDRAM – фероелектрична пам'ять порівнянна за швидкістю з DRAM

16 октября 2023 г., 15:29

+11

голос Tweet

Популярність додатків категорії AI, що стрімко зростає, які пред'являють високі вимоги до швидкості обробки великих обсягів даних, залучає розробників до впровадження в обчислювальні платформи нових технологій.

На конференції International Electron Devices Meeting, яка запланована на кінець цього року, буде представлена доповідь «NVDRAM: Енергонезалежна фероелектрична пам'ять з двошаровим 3D-стеком ємністю 32 Гбіт і продуктивністю, близькою до пам'яті DRAM, для складних робочих навантажень AI», підготовлена Нірмалом Рамасвами (Nirmal Ramaswamy), віцепрезидентом Micron з просунутої DRAM і пам'яті, що розвивається.

У той час як нові комп'ютерні архітектури, такі як обчислення, близькі до пам'яті, та обробка в пам'яті, є популярними темами для досліджень, представники Micron стверджують, що найближчим часом з'явиться можливість оснастити наявні традиційні обчислювальні архітектури більш ефективною пам'яттю. Пропоноване ними рішення – це перша у світі технологія двошарової високопродуктивної енергонезалежної фероелектричної пам'яті місткістю 32 Гбіт, яка отримала оксюморонну назву "енергонезалежна динамічна пам'ять із довільним доступом" (NVDRAM).

З усім тим, технологія демонструє потенціал для більшості програм, а також штучного інтелекту. Вона поєднує в собі стабільність і високу довговічність фероелектричних комірок пам'яті, перевершує за показниками зберігання даних флешпам'ять NAND і забезпечує швидкість читання/запису, подібну до DRAM, стверджується в анонсі.



Пам'ять включає 5,7-нм фероелектричний конденсатор як пристрій утримання заряду в архітектурі 1T1C традиційної DRAM. Як пристрої управління доступом у пам'яті використовуються двох затворні полікристалічні кремнієві транзистори. Для забезпечення максимальної щільности пам'яті подвійний шар пам'яті укладається поверх шару схем доступу на базі КМОП з кроком 48 нм.

Оскільки IEDM – це наукова конференція, навряд чи на ній офіційно обговорюватимуться питання комерційного впровадження такої пам'яті. Але те, що вона розглядається як "найближча можливість", дозволяє припустити, що рішення про її впровадження вже прийнято, або не за горами.

Найлегший ноутбук ASUS для бізнесу з OLED-дисплеєм у 14" став доступний в Україні