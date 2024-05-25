AI PC – головний тренд сегмента персональних комп'ютерів

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Персональні комп'ютери вже кілька десятиліть використовуються як основний засіб підвищення продуктивності. Але зараз ми вступаємо в нову еру ПК на основі штучного інтелекту завдяки буму, який спостерігається з GenAI.

Аналітики Counterpoint вважають, що корекція запасів і слабкий попит на світовому ринку ПК вже нормалізувалися, а наслідки COVID-19 значною мірою враховані. Все це створило відносно здоровий фон для реформування індустрії персональних комп'ютерів. За оцінками аналітиків, протягом 2023-2027 років буде продано майже пів мільярда ноутбуків зі штучним інтелектом, а попит на заміну буде відроджуватися завдяки комп'ютерам зі штучним інтелектом.



Counterpoint розділяє ноутбуки GenAI на три категорії - базові ноутбуки зі штучним інтелектом (AI basic laptop), просунуті ноутбуки зі штучним інтелектом (AI-advanced laptop) і ноутбуки з можливістю використання штучного інтелекту (AI-capable laptop) - на основі різних рівнів обчислювальної продуктивності, відповідних сценаріїв використання та ефективності обчислювальної продуктивності. Аналітики вважають, що ноутбуки AI basic, які вже представлені на ринку, можуть виконувати базові завдання штучного інтелекту, але не повністю готові під завдання GenAI. Починаючи з цього року, вони будуть витіснені більш просунутими моделями зі штучним інтелектом і рішеннями, що підтримують штучний інтелект, з достатньою кількістю TOPS на базі NPU (нейронний процесор) або GPU (графічний процесор), щоб виконувати складні завдання GenAI на необхідному рівні.

"За прогнозами Counterpoint, проникнення ноутбуків рівня AI-advanced, які становитимуть більшість сегмента ноутбуків зі штучним інтелектом, зростатиме протягом наступних двох років, оскільки виробники чипів масштабуватимуть можливості GenAI до основних рівнів. З поширенням випадків використання GenAI на периферії, в хмарі або гібридним способом протягом наступних кількох років, GenAI стане де-факто обов'язковою функцією в сегменті ПК. Створення правильних інструментів та екосистеми буде мати вирішальне значення для цього впровадження. Такі гравці, як Qualcomm, вже прискорили роботу з такими партнерами, як Microsoft, Hugging Face і набір передових інструментів AI Stack, євангелізацією для розробників», зазначив старший аналітик Counterpoint Вільям Лі (William Li), коментуючи впровадження GenAI в ПК.

Лі також підкреслив, що у той час, як загальний ринок ноутбуків буде рости на ~3% в середньорічному обчисленні протягом 2023-2027 років, сегмент ноутбуків зі штучним інтелектом буде рости на 59% в середньорічному обчисленні. «Передові напівпровідникові компоненти, від обчислювальної техніки до пам'яті, сприятимуть позитивному зростанню середньої ціни продажу (ASP), пов'язаному з новими можливостями GenAI, що означає більшу цінність для споживачів, ніж будь-коли раніше. Крім того, за нашими оцінками, ноутбуки зі штучним інтелектом і можливістю запуску передових додатків GenAI становитимуть кожні три з чотирьох ноутбуків, проданих у 2027 році», наголосив аналітик.

Постачальники чипів відіграють важливу роль у впровадженні АІ в персональних комп'ютерах, зазначив асоційований директор Counterpoint Брейді Ванг (Brady Wang). "Перша хвиля комп'ютерів зі штучним інтелектом поступово з'явиться на трьох основних процесорних платформах - Intel Meteor Lake, AMD Hawk Point та Qualcomm Snapdragon X Elite. Трійка виробників також готується до випуску наступного покоління рішень для ноутбуків зі штучним інтелектом пізніше цього року, що прискорить впровадження моделей за різними ціновими категоріями. Ми вважаємо, що наступного року Intel і AMD виведуть на ринок нові системи з підтримкою GenAI, щоб конкурувати з відносно ефективними рішеннями Qualcomm і Apple на базі архітектури Arm в перегонах АІ», заявив він, описуючи ситуацію, що склалася.

Крім того, Ванг додав, що водночас очікується тенденція до зростання ноутбуків з підтримкою АІ, які використовують графічні процесори високого і преміумкласу для роботи з додатками GenAI ще вищого рівня. Це буде варіюватися від поточних моделей LLM, що обробляються на периферії, до просунутих великих моделей і навіть моделей з автономним генеруванням ігрової графіки (autonomous gaming graphics generating, AI Gfx). Гравці, такі як NVIDIA, будуть прагнути розширити свої можливості та лідерство в цьому сегменті», резюмував він.

Впровадження GenAI в обчислення, які спочатку залежали виключно від хмари, гарантує вищі обчислювальні можливості та продуктивність, від навчання моделі до виведення мільйонів потенційних запитів в секунду. Однак це не є можливим, а також життєздатним з погляду потужності, вартості та енергоспоживання. Як наслідок, можливості GenAI на периферії або в персональному пристрої набувають першочергового значення.

Крім того, як зазначається, окрім підвищення ефективності роботи, важливими є також конфіденційність і безпека даних, які можуть бути забезпечені за допомогою додатків GenAI саме на периферії. Це також стає ключовим для АІ на периферії для збереження суверенітету даних і екологічної ефективності.

"Початкове впровадження GenAI в ПК буде стимулюватися Microsoft за допомогою Copilot AI, глибоко інтегрованої в усі продукти Microsoft, а також в майбутній ОС Windows 12. Ця компанія разом з розробниками додатків і партнерами, такими як OpenAI, Adobe і Hugging Face, стане каталізатором впровадження GenAI та штучного інтелекту в цілому, спочатку в області продуктивності та створення контенту на ПК. Ще належить з'ясувати, як AI-орієнтована Windows 12 пройде шлях оновлення і можливості АІ для наявної бази пристроїв, що можуть не підтримувати необхідні апаратні можливості для запуску додатків GenAI нативно», заявив заступник директора Counterpoint Мохіт Агравал (Mohit Agrawal), коментуючи варіанти використання GenAI.

Apple може бути темною конячкою, коли справа доходить до додавання можливості GenAI в комп'ютери Mac, зазначив Агравал. Ця компанія може використати свій наскрізний вертикальний підхід для використання розробленої нею серії процесорів M на базі Arm, сильно оптимізованими до MacOS, нещодавно розробленим LLM та потужною екосистемою додатків GenAI.

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