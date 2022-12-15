Nvidia та Deutsche Bank об'єднують зусилля для надання фінансових послуг на основі АІ

15 декабря 2022 г., 15:11

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Nvidia оголосила про багаторічне "інноваційне партнерство", в рамках якого компанія буде тісно співпрацювати з німецьким Deutsche Bank AG для прискорення використання технологій штучного інтелекту і машинного навчання в індустрії фінансових послуг.



Обидві компанії, які працювали над партнерством протягом останніх 18 місяців, планують розробити широкий спектр послуг на базі АІ, що відповідають нормативним вимогам. Крім того, Deutsche Bank заявив, що тісна співпраця з Nvidia дозволить прискорити зусилля з цифрової трансформації, використовуючи АІ для спрощення рішень, пов'язаних, наприклад, з міграцією в хмару.



Обидві компанії планують співпрацювати в багатьох різних сферах, але найбільш перспективною є розробка моделей ризиків. Важливі завдання в банківському секторі, такі як визначення цін, оцінка ризиків та бек-тестування моделей, передбачають виконання великої кількості обчислювально інтенсивних розрахунків. Традиційно вони виконуються з використанням масивних серверних мереж, керованих центральними процесорами.



Однак Deutsche Bank заявив, що замість цього він буде використовувати досвід Nvidia в області прискорених обчислень на базі графічних процесорів і в поєднанні зі штучним інтелектом, щоб дозволити трейдерам краще управляти ризиками за рахунок більш швидкого прогону більшої кількості сценаріїв. Deutsche Bank заявив, що багато функцій, які зазвичай обробляються протягом ночі, такі як оцінка ризиків, тепер можуть виконуватися в режимі реального часу завдяки прискореним обчисленням Nvidia.



В рамках співпраці Deutsche Bank також заявив, що буде використовувати платформу Nvidia AI Enterprise, яка застосовується для оптимізації розробки моделей штучного інтелекту локально або в хмарі.



«Прискорені обчислення та АІ знаходяться на переломному етапі, і ми пропонуємо їх світовим підприємствам через хмару, - наголосив засновник і генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang). - Кожен аспект майбутнього бізнесу буде переповнений аналітикою та інтелектом, що працюватиме зі швидкістю світла. Разом з Deutsche Bank ми модернізуємо і переосмислюємо способи управління і надання фінансових послуг».



Deutsche Bank також розглядає способи використання штучного інтелекту для надання нових інтерактивних послуг співробітникам, потенційним рекрутерам і клієнтам, в тому числі за допомогою віртуальних 3D-аватарів. Під час дослідницької роботи Deutsche Bank використовував платформу Nvidia Omniverse Enterprise для створення 3D-віртуального аватара, щоб допомогти новим співробітникам орієнтуватися у внутрішніх банківських системах. В майбутньому банк буде працювати з Nvidia над створенням додаткового «захоплюючого метапростору» для своїх банківських клієнтів за допомогою цифрових аватарів і віртуальних помічників на основі АІ.



Ще одним важливим варіантом використання, який розглядає Deutsche Bank, є вилучення корисної інформації з масиву неструктурованих даних, які він збирає. Хоча АІ вже довів свою цінність в аналітиці даних в минулому, проблема для банків полягає в тому, що існуючі моделі не дуже добре працюють, коли справа доходить до неструктурованих фінансових текстів. Замість цього Deutsche Bank планує використовувати нові нейронні мережі, відомі як "трансформери", щоб поліпшити цю ситуацію. Одна, попередньо навчена модель-трансформер вже здатна виконувати різні функції, включаючи генерацію тексту, переклад і навіть програмування програмного забезпечення.



Таким чином, Deutsche Bank вже почав співпрацювати з Nvidia для тестування колекції моделей ШІ під назвою "Finformers", або фінансові трансформери, які можуть використовувати неструктуровані дані для виявлення ранніх ознак ризику контрагента, шахрайства, проблем з якістю даних і багато іншого.

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