 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Блоги » Sergey Petrenko

Sergey Petrenko

Нова лінійка пристроїв Microsoft на Snapdragon X виглядає цікаво

22 мая 2024 г., 17:35

Microsoft показала свої новинки в частині Surface. Перш за все, це анонс серії Copilot+PC, які заявлені як лінія комп'ютерів, призначених для роботи з підтримкою AI.

Дуже цікавий запуск – Surface Laptop, – ноутбук, який вперше побудований на Arm-процесорі Snapdragon X Elite та Plus. Це очевидна заявка на конкуренцію з MacBook Air. Заявляється, що пристрій на 80% швидший за свого попередника і забезпечує до 22 годин відтворення локального відео. У ноутбука два варіанти – 13.8 і 15 дюймів, вартість починається з 999 доларів.

Оновлений Surface Pro – планшет класу iPad Pro, – також перейшов на Snapdragon X Elite і Plus замість Intel Core Ultra, отримав опцію у вигляді OLED-екрану і сумісність з новою зовнішньою клавіатурою Surface Pro Flex Keyboard. Це теж приціл на iPad Pro. Щоправда, клавіатура має в комплекті стилус. Однак коштує дорожче за еплівську Magic Keyboard.

Загалом, Microsoft успішно мчить на хвилі AI й в принципі вся лінійка Surface виглядає приємно.

Нова лінійка пристроїв Microsoft на Snapdragon X виглядає цікаво

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  