22 мая 2024 г., 17:35

Microsoft показала свої новинки в частині Surface. Перш за все, це анонс серії Copilot+PC, які заявлені як лінія комп'ютерів, призначених для роботи з підтримкою AI.

Дуже цікавий запуск – Surface Laptop, – ноутбук, який вперше побудований на Arm-процесорі Snapdragon X Elite та Plus. Це очевидна заявка на конкуренцію з MacBook Air. Заявляється, що пристрій на 80% швидший за свого попередника і забезпечує до 22 годин відтворення локального відео. У ноутбука два варіанти – 13.8 і 15 дюймів, вартість починається з 999 доларів.

Оновлений Surface Pro – планшет класу iPad Pro, – також перейшов на Snapdragon X Elite і Plus замість Intel Core Ultra, отримав опцію у вигляді OLED-екрану і сумісність з новою зовнішньою клавіатурою Surface Pro Flex Keyboard. Це теж приціл на iPad Pro. Щоправда, клавіатура має в комплекті стилус. Однак коштує дорожче за еплівську Magic Keyboard.

Загалом, Microsoft успішно мчить на хвилі AI й в принципі вся лінійка Surface виглядає приємно.

Нова лінійка пристроїв Microsoft на Snapdragon X виглядає цікаво

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365