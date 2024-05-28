Азербайджан передав Україні 2000 тонн енергетичного обладнання

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Міністр енергетики України Герман Галущенко провів онлайн-зустріч з міністром енергетики Азербайджанської Республіки Парвізом Шахбазовим. Ключова тема розмови - потреби українського енергосектору після поновлення масованих російських атак та допомога азербайджанських партнерів.
Герман Галущенко ознайомив колегу з поточною ситуацією в енергосистемі, наголосивши на масштабах руйнувань, яких було завдано ворогом протягом останніх місяців.
Очільник Міненерго подякував Азербайджану за допомогу, яка надається Україні з початку повномасштабного вторгнення рф, зокрема 117 вантажів з енергетичним обладнанням загальною вагою близько 2000 тонн, зокрема десятки трансформаторних підстанцій, силових трансформаторів, електростанції резервного живлення та інше устаткування.
Герман Галущенко ознайомив колегу з переліком поточних потреб енергосектору. Та додав, що з огляду на нагальну необхідність проведення ремонтів Україна зацікавлена в отриманні та вживаного устаткування.
Парвіз Шахбазов своєю чергою наголосив, що Азербайджан готовий і надалі підтримувати український енергосектор і найближчим часом вивчить наданий українською стороною перелік поточних потреб для подальшої допомоги.
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