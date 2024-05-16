LG Display демонструє новий OLEDoS-дисплей 4K для віртуальної реальності

16 мая 2024 г., 11:35

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Компанія LG Display в рамках участі у конференції SID Display Week 2024 у Сан-Хосе, шт. Каліфорнія представила свої OLED-дисплеї нового покоління на базі передових технологій відображення.



Серед останніх інновацій компанії — нова технологія OLEDoS для VR, яка вперше демонструється публіці та відрізняється значно збільшеною яскравістю та роздільною здатністю екрана в порівнянні з наявним стандартом. При компактних розмірах, порівнянних з монетою, з діагоналлю 1,3 дюйма, він забезпечує яскравість 10000 ніт і щільність зображення близько 4000 ppi, що відповідає класу 4K. Крім того, точність передачі кольору досягається шляхом охоплення понад 97% колірної області стандарту DCI-P3. Все це забезпечує більш реалістичну віртуальну реальність з найкращою в галузі якістю зображення.



OLEDoS, що складається з OLED, нанесених на кремнієву підкладку, привертає увагу як спосіб доставлення AR та VR у високій роздільній здатності навіть на мікромасштабі. Зокрема, VR-дисплеї вимагають вищої яскравості та роздільної здатності екрана, ніж звичайні дисплеї, щоб посилити відчуття занурення у глядача, коли зовнішнє світло заблоковане.



OLEDoS для VR поєднує в собі нещодавно розроблений високопродуктивний OLED-елемент з мікролінзовою матрицею (MLA) компанії – технологією, яка максимізує світловипромінювання та підвищує яскравість приблизно на 40% порівняно зі стандартним рівнем.



MLA підвищує яскравість, дозволяючи шару опуклих лінз мікронного розміру, які настільки малі, що невидимі неозброєним оком, випромінювати світло, яке інакше було б втрачене через внутрішній відбиток панелі.



LG Display також представляє першу у своєму роді технологію OLEDoS для розумного годинника. Його розмір 1,3 дюйма та роздільна здатність 4K дозволяють чітко відображати контент навіть на зап'ястя. Він також оснащений безокулярною 3D-технологією, яка називається технологією світлового поля, що забезпечує голографічні ефекти.



Також на SID Display Week 2024 компанія продемонструвала 83-дюймові OLED-телевізори та ігрові OLED-панелі. Обидва ці продукти оснащені технологією LG Display META 2.0, яка забезпечує на 42% яскравіше зображення, ніж традиційні OLED. Оскільки яскравість є одним із ключових елементів якості зображення, технологія META Technology 2.0 забезпечує яскравість 3000 ніт, найвищий рівень яскравості серед наявних OLED-панелей для телевізорів.



Продуктивність META Technology 2.0 підтримується алгоритмами покращення зображення META Multi-Booster та Detail Enhancer у поєднанні з MLA+, що складається з 42,4 млрд мікролінз. Разом вони дозволяють чітко і яскраво передати насичені природні кольори та яскравість у будь-якому середовищі, начебто її бачили реальними очима.



Крім того, відвідувачі познайомилися з 27-дюймовою ігровою OLED-панеллю QHD Gaming від LG Display із частотою 480 Гц. Заявлено, що цей перший OLED-дисплей із частотою оновлення 480 Гц забезпечує оптимальні ігрові можливості завдяки виключно плавним та чітким переходам екрана у динамічних іграх.



Крім того, компанія продемонструвала 39-дюймову надшироку ігрову OLED-панель. Її екран зі співвідношенням сторін 21:9 та кривиною 800R забезпечує максимальне занурення.



LG Display також представила рішення для автомобільних дисплеїв, оптимізовані для SDV, у тому числі OLED високої чіткості для транспортних засобів та РК-дисплеї LTPS. Зазначається, Advanced Thin OLED (ATO) для транспортних засобів на 20% тонше за звичайні OLED-дисплеї зі скляною підкладкою. Це забезпечує елегантний дизайн та підвищує цінову конкурентоспроможність, зберігаючи при цьому чудову якість зображення OLED.



OLED-екрани LG Display для транспортних засобів додатково оснащені технологією Tandem OLED, яку компанія розробила як першу у галузі у 2019 році. Тандемний OLED – це метод накладання двох органічних світловипромінюючих шарів, який характеризується чудовою довговічністю, високою яскравістю та тривалим терміном служби порівняно зі стандартними одношаровими.



Варто також відзначити представлену компанією 3D-панель без окулярів, що максимізує візуальне задоволення водія на основі високопродуктивних РК-дисплеїв LTPS.



Крім того, на виставці LG Display у Сан-Хосе представлена нова технологія, яка може підвищити прозорість прозорих OLED-дисплеїв з 45% до 60% шляхом оптимізації їхньої структури пікселів та робочих частин.



"Ми продовжимо впроваджувати інноваційні продукти, які можуть принести нову користь клієнтам завдяки постійним дослідженням та розробкам, одночасно зміцнюючи наше технологічне лідерство", - Су Ен Юн (Soo-young Yoon), CTO та виконавчий віцепрезидент LG Display.

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