«EPAM Україна» та «Загартовані серця» передали захисникам 100 автомобілів

29 апреля 2024 г., 12:55

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IT-компанія «EPAM Україна» та громадська організація «Загартовані серця» завершили проєкт з передачі захисникам 100 евакуаційних автомобілів. Проєкт «Загартована сотня» стартував у червні 2022 року, а остання машина з цієї сотні вирушила на фронт у квітні 2024 року. EPAM виділила на придбання та ремонт машин понад 30 млн грн, а волонтери знаходили та ремонтували автівки.

Ще близько 1,5 млн грн. зібрали в рамках фандрейзингу, серед яких 300 тис. – від спеціалістів компанії. Окремим етапом збору стала інформаційна підтримка проєкту від українських блогерів: Alyona Alyona, Нікіта Добринін, Назар Грабар, Павло Вишебаба, Олександр Мазуренко, Пан Роман, «фрілансер по життю» Євген Андріканич та Олександр Ляшук з котом Шайбіком.

Автомобіль на фронті – незамінний помічник для бійців та бойових медиків. На пікапах перевозять поранених, евакуюють мирне населення, переміщують особовий склад, підвозять медикаменти, продукти тощо. 100 автомобілів було передано сотні різних підрозділів, які знаходяться на всіх напрямках – від Харкова до Херсона.

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