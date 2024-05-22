У ЄС остаточно погодили перший у світі закон про регулювання штучного інтелекту

22 мая 2024 г., 11:35

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CNBC повідомляє, що у вівторок країни-члени Європейського Союзу остаточно погодили перший у світі закон про регулювання штучного інтелекту, в той час як інституції по всьому світу змагаються за запровадження обмежень для цієї технології.



Рада ЄС заявила, що схвалила Акт про штучний інтелект - новаторський нормативно-правовий акт, який встановлює всеосяжні правила, що стосуються технології штучного інтелекту.



«Прийняття закону про AI є важливою віхою для Європейського Союзу, - заявив у вівторок Матьє Мішель (Mathieu Michel), державний секретар Бельгії з питань оцифрування, у своїй заяві. - Законом про AI Європа підкреслює важливість довіри, прозорості та підзвітності при роботі з новими технологіями, в той же час гарантуючи, що ця швидкозмінна технологія може процвітати і стимулювати європейські інновації».



Закон про штучний інтелект застосовує підхід до АІ, заснований на оцінці ризиків, це означає, що різні застосування технології розглядаються по-різному, залежно від передбачуваних загроз, які вони становлять для суспільства.



Закон забороняє застосування AI, які вважаються «неприйнятними» з точки зору рівня ризику. Такі програми включають так звані системи «соціального скорингу», які ранжують громадян на основі агрегування та аналізу їхніх даних, прогностичної поліції та емоційного розпізнавання на робочому місці та в школах.



Системи штучного інтелекту з високим ступенем ризику охоплюють автономні транспортні засоби або медичні пристрої, які оцінюються з точки зору ризиків, які вони становлять для здоров’я, безпеки та основних прав громадян. Вони також включають застосування АІ у фінансових послугах та освіті, де існує ризик упередженості, закладеної в алгоритми АІ.



Метью Холман (Matthew Holman), партнер юридичної фірми Cripps, сказав, що правила матимуть серйозні наслідки для будь-якої фізичної або юридичної особи, яка розробляє, створює, використовує або перепродає AI в ЄС, причому американські технологічні компанії опиняться в центрі уваги.



«Закон про AI в ЄС не схожий на будь-який інший закон в будь-якій іншій країні світу, - зазначив Холман. - Він вперше створює детальний регуляторний режим для AI».



«Американські технологічні гіганти уважно стежать за розробкою цього закону, - додав Холман. - Вони вклали значні кошти у створення генеративних систем AI, які повинні будуть забезпечити відповідність новому закону, останній подекуди є досить обтяжливим».



Комісія ЄС матиме право оштрафувати компанії, які порушують Закон про AI, на 35 мільйонів євро або 7% від їхнього річного глобального доходу - залежно від того, яка сума буде вищою.



Зміни в законодавстві ЄС відбулися після того, як у листопаді 2022 року OpenAI запустила ChatGPT. Тоді чиновники зрозуміли, що чинному законодавству бракує деталей, необхідних для врахування передових можливостей нових генеративних технологій штучного інтелекту та ризиків, пов’язаних із використанням матеріалів, захищених авторським правом.



Закон накладає жорсткі обмеження на системи генеративного AI, які в ЄС називають AI «загального призначення». Вони включають вимоги щодо дотримання законодавства ЄС про авторське право, прозорого розкриття інформації про те, як навчаються моделі, регулярного тестування та адекватного захисту кібербезпеки.



Аналітики вважають, що пройде деякий час, перш ніж ці вимоги почнуть діяти на практиці. Обмеження на системи загального призначення почнуть діяти не раніше, ніж через 12 місяців після набуття чинності Закону про AI.



І навіть тоді системи генеративного AI, які зараз є комерційно доступними, такі як ChatGPT від OpenAI, Gemini від Google і Copilot від Microsoft, отримають «перехідний період», який дає їм 36 місяців з дня набуття чинності закону, щоб привести свої технології у відповідність із законодавством.

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