Світові виробники чипів знизили виторг на 5% у квартальному вимірі, але збільшили на 12% у річному

27 мая 2024 г., 17:47

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Доходи світової напівпровідникової промисловості знизилися приблизно на 5% кв/кв, але зросли на 12% р/р у І кв. 2024 року, згідно з даними щоквартального моніторингу ливарної галузі від Counterpoint Research.



Послідовне зниження виторгу галузі в І кв. було зумовлене не лише сезонними факторами. На нього також вплинуло повільніше відновлення попиту на напівпровідники, не пов'язані зі штучним інтелектом, у таких секторах, як смартфони, споживча електроніка, IoT, автомобільна промисловість та промисловість. Ця тенденція перегукується зі спостереженнями керівництва TSMC щодо повільних темпів відновлення попиту на продукцію, не пов'язану зі штучним інтелектом. Як наслідок, тайванська компанія переглянула прогноз зростання галузі напівпровідників з більш ніж 10% до 10% у 2024 році.



Результати TSMC за перший квартал дещо перевершили очікування ринку. Компанія підвищила свій прогноз щодо доходів від штучного інтелекту для центрів обробки даних, очікуючи, що у 2024 році вони зростуть більш ніж удвічі порівняно з попереднім роком. Крім того, TSMC розширила свій прогноз щодо середньорічного зростання доходів від AI на 50% до 2028 року, що свідчить про стійкий і потужний імпульс попиту на AI. Попри очікування, що до кінця 2024 року потужності CoWoS зростуть більш ніж удвічі порівняно з попереднім роком, вони все ще не відповідають високому попиту на AI з боку клієнтів. Примітно, що коефіцієнт використання 5-нм потужностей TSMC залишається високим завдяки високому попиту з боку прискорювачів AI.



"Ми спостерігаємо все більше доказів того, що попит на AI є реальним, причому зростаючі капіталовкладення провайдерів хмарних сервісів, які першими впроваджують апаратне забезпечення AI, а наступними будуть підприємства. Ми очікували, що попит на AI залишиться високим у 2024 році і, ймовірно, ще більше зросте у 2025 році. Однак попит на продукцію, не пов'язану зі штучним інтелектом, залишався млявим, але ми вважаємо, що після кількох кварталів розпродажу запасів ситуація з запасами є багатообіцяючою", зазначив аналітик Counterpoint Адам Чанг (Adam Chang).



Дохід Samsung Foundry знизився в першу чергу через сезонність продажу смартфонів, компанія зберегла другу позицію з часткою 13% в першому кварталі 2024 року. Смартфон Samsung S24 залишався яскравою плямою, тоді як попит на смартфони середнього та низького класу був відносно слабким. Компанія очікує, що у ІІ кв. дохід відновиться з двозначним зростанням, оскільки попит покращиться.



Квартальні результати SMIC перевершили очікування ринку, і компанія вперше забезпечила собі третю позицію за часткою ринку напівпровідникового виробництва в першому кварталі, оскільки в Китаї починається відновлення попиту, включаючи CIS, PMIC, IoT та DDIC. Компанія очікує продовження зростання у ІІ кв., оскільки поповнення запасів розширюється, що потенційно вказує на більш ніж однозначне збільшення.



І UMC, і GlobalFoundries зазначили, що споживчий попит і попит на смартфони досягнув дна. Однак попит з боку автопрому залишився змішаним, і UMC очікує, що він буде приглушеним у найближчій перспективі, тоді як GlobalFoundries очікує, що дохід зросте у 2 кварталі 2024 року.



Counterpoint Research з першого кварталу 2024 року почало помічати перші відзнаки відновлення попиту, навіть якщо прогрес і є повільним. Інвентаризація каналів нормалізується і стає більш компактною після декількох кварталів розпродажу. Ми продовжуємо вважати, що високий попит на АІ та помірне відновлення кінцевого попиту стануть основними драйверами зростання галузі у 2024 році.

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