Китай подвоїв фонд розвитку чипобудування майже до 90 млрд дол.

28 мая 2024 г., 9:35

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Reuters повідомляє, що Китай запустив свій третій і найбільший інвестиційний фонд у галузі напівпровідників з капіталом 344 млрд юанів (близько 47,5 млрд дол.).



Цей крок свідчить про те, що Китай подвоює свої зусилля, спрямовані на досягнення світового рівня та самодостатності у виробництві напівпровідників, в той час, як США запроваджують експортні обмеження, що стримують розвиток Піднебесної.



Новий фонд майже вдвічі перевищує розмір другої фази Великого фонду, запущеної у 2019 році.



Очікується, що третя фаза фонду, окрім підтримки fabless-компаній, буде зосереджена на обладнанні для виробництва мікросхем - сфері, де залежність Китаю від США та Нідерландів завдала великої шкоди розвитку локальної індустрії.



Міністерство фінансів Китаю є найбільшим акціонером з 17-відсотковою часткою. Близько 19 інших інвесторів включають різні державні банки і підприємства, а також місцеві органи влади, в тому числі в Шеньчжені і Пекіні.



The China Integrated Circuit Industry Investment Fund, також відомий як Big Find, був вперше створений у 2014 році з капіталом у 100 мільярдів юанів (близько 14 мільярдів доларів США). Фонд мав на меті зміцнити китайську напівпровідникову промисловість шляхом підтримки стартапів у сфері виробництва мікросхем та досліджень і розробок. Пізніше цей підхід був підданий критиці за розтрату коштів і шахрайство.



Друга фаза China Big Fund офіційно стартувала 22 жовтня 2019 року з капіталом 204,15 млрд юанів (близько 29 млрд дол. на той час). Цей фонд також зосередився на стартапах, але також сприяв розширенню масштабів та нових можливостях виробництва мікросхем. За повідомленнями, такі виробничі компанії, як SMIC та Hua Hong, отримали інвестиції цього фонду.

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