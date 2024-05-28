Google підтримав інвестиціями підрозділ електронної комерції Walmart в Індії

28 мая 2024 г., 11:45

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Reuters повідомляє, що Google інвестував в індійський підрозділ Walmart - Flipkart. Ця компанія займає майже половину ринку електронної комерції на субконтиненті.



Google виступить в якості "міноритарного інвестора», але це ще підлягає затвердженню регуляторними органами.



"Запропоновані інвестиції Google та хмарна співпраця допоможуть Flipkart розширити свій бізнес і прискорити модернізацію цифрової інфраструктури для обслуговування клієнтів по всій країні", - йдеться в повідомленні компанії.



Хоча Flipkart не вказав суму інвестицій Google, інформагенція оцінює міноритарний пакет акцій у 350 мільйонів доларів, а капіталізацію Flipkart у 37 мільярдів доларів.



Як і Amazon.com, компанія Flipkart починалася як онлайн-продавець книг. Більш того її засновники навіть працювали в Amazon, перш ніж стартували власне підприємство у 2007 році. Відтоді Flipkart завоював приблизно 48 відсотків індійського ринку електронної комерції - значно випередивши Amazon (який прийшов до Індії у 2013 році).



Американський гигант рітейлу Walmart придбав у 2018 році 77% акцій Flipkart за 16 мільярдів доларів.



Щодо Google, то наглядачі додають, що у 2018 році компанія інвестувала 550 мільйонів доларів у китайського гіганта електронної комерції JD.com. Цей крок зробив Google Shopping більш доступним у Китаї.



Крім того, партнерство між Google і Shopify у 2021 році дозволило продавцям безкоштовно розміщувати товари в Google Shopping - таким чином, розширивши присутність Google в електронній комерції, навіть не платячи за це.



Якщо повернутися до Індії, то Google викупив за 4,5 млрд дол. 7,73% акцій Jio Platforms. Потім цей локальний мобільний провайдер створив смартфон Android початкового рівня - Jio Next вартістю приблизно 85 доларів - і зробив цей пристрій своїм флагманом.

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