Світові витрати на хмарні сервіси у І кв. зросли на 21% до 79,8 млрд дол.

17 мая 2024 г., 11:35

0

Tweet

Як повідомляє Canalys, у першому кварталі 2024 року світові витрати на послуги хмарної інфраструктури зросли на 21% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, досягнувши 79,8 млрд дол., що на 13,4 млрд дол. більше.



Три найбільші хмарні провайдери - AWS, Microsoft Azure та Google Cloud - сукупно зросли на 24%, на них припадає 66% загальних витрат.



Усі три гіперскейлери пережили різкий стрибок темпів зростання, оскільки корпоративні витрати на хмарні сервіси прискорилися. Однак Microsoft випередила і AWS, і Google Cloud, продажі якої зросли на вражаючі 31% у річному обчисленні, що майже вдвічі перевищило темпи зростання AWS на 17%, тоді як Google Cloud зросла на 28%. Попри найбільшу частку ринку, AWS стикається зі зростаючою конкуренцією з боку своїх швидкозростаючих конкурентів. У травні 2024 року компанія оголосила про звільнення генерального директора Адама Селіпського (Adam Selipsky) після трьох років роботи на цій посаді.



Штучний інтелект стає все більш важливим фактором попиту на інвестиції в публічні хмари. Хмара ефективно задовольняє зростаючий попит на обчислення та зберігання даних у додатках зі штучним інтелектом. Глобальний попит на інтеграцію АІ з хмарними технологіями спонукає гіперскейлерів інтегрувати функції з підтримкою АІ у свої хмарні пропозиції та будувати міцні партнерські відносини з компаніями, які перебувають на передовій розробки АІ.



Підприємства зміщують акцент з оптимізації хмарних бюджетів на інвестиції в нові ініціативи, що стимулюються потенційною інтеграцією штучного інтелекту. У всіх трьох лідерів-гіперскалерів збільшилася кількість багаторічних зобов'язань з боку корпоративних клієнтів, що свідчить про те, що багато компаній готуються до довгострокового збільшення споживання хмарних сервісів. «Існують значні відмінності в стратегіях трьох найбільших гіпермасштабуючих компаній, що відображаються в їх різних темпах зростання, - говорить І Чжан (Adam Selipsky), аналітик Canalys. - Наскрізний портфель Microsoft доводить, що він є потужним конкурентним «ровом», в той час як сила Google в галузі штучного інтелекту дає їй сильний попутний вітер. Однак нещодавні інвестиції AWS у розмірі 4 мільярдів доларів в компанію Anthropic, яка займається розробкою генеративного АІ, і постійна інтеграція АІ в хмарні сервіси підкреслюють рішучість компанії залишатися попереду всіх, оскільки бізнес-пріоритети зміщуються в бік АІ».



Натхненні революцією в галузі штучного інтелекту, підприємства переоцінюють весь свій технологічний стек, що свідчить про значний переломний момент для хмарних обчислень. У міру того, як організації впроваджують ініціативи на основі штучного інтелекту, виникає потенційна необхідність перенесення робочих навантажень і даних на хмарні платформи, щоб скористатися необхідними обчислювальними потужностями і можливостями зберігання. Однак процес переходу на хмару може бути складним і фінансово обтяжливим, що потенційно перешкоджає впровадженню АІ. Подолання цих перехідних витрат для забезпечення безперешкодного переходу на хмарні сервіси стане ключем до розкриття повного потенціалу впровадження штучного інтелекту.



"Конвергенція штучного інтелекту і хмарних технологій є трансформаційним моментом, який змінює підхід бізнесу до технологій для інновацій і зростання. Компанії повинні вирішувати складні завдання оптимізації витрат, пов'язаних з інфраструктурою штучного інтелекту, включаючи обчислювальні ресурси, зберігання та обробку даних, забезпечуючи при цьому відчутну віддачу від інвестицій в технології штучного інтелекту, - говорить Алекс Сміт (Alex Smith), віце-президент Canalys. - У майбутньому постачальники хмарних послуг в цілому намагатимуться скористатися цією тенденцією, впроваджуючи АІ у свої продукти та рішення, роблячи інтеграцію АІ не чимось новим, а нормою".



Amazon Web Services (AWS) зберегла своє лідерство на ринку в цьому кварталі, зайнявши 31% світового ринку хмарних сервісів. Зростання на 17% у першому кварталі 2024 року стало найвищим темпом зростання в річному обчисленні за минулий рік і дозволило AWS досягти річного доходу в розмірі 100 мільярдів доларів. Однак відхід генерального директора AWS Селіпського свідчить про те, що компанія шукає нові сили для боротьби з ерозією частки ринку. У першому кварталі AWS прискорила свій прогрес у розробці генеративного АІ, а в березні 2024 року запустила Програму компетенцій у галузі генеративного АІ, щоб визнати і просувати партнерів, які продемонстрували технічну експертизу AWS і успіх у роботі з клієнтами. Сертифікація вимагає від партнерів проходження багатомісячного навчання, підтвердження технічної кваліфікації та надання чотирьох кейсів клієнтів. Крім того, AWS розширила пропозицію базових моделей АІ за рахунок моделей Llama 3 від Meta, Mistral та власної розробки Amazon Titan.



Microsoft Azure посіла друге місце серед найбільших постачальників хмарних послуг з часткою ринку 25% і прискореними темпами зростання на 31% у першому кварталі 2024 року. Виявилося, що запити, пов'язані зі штучним інтелектом, принесли 7% доходу Azure. Компанія оголосила про плани зміцнення стратегічного партнерства з OpenAI, адже понад 65% компаній зі списку Fortune 500 зараз використовують сервіс Azure OpenAI. Також Azure розширила підтримку різних моделей і збагатила свою екосистему АІ передовими рішеннями, такими як SLM Phi-3 у квітні 2024 року. На додаток до значного зростання витрат клієнтів на ініціативи, пов'язані зі штучним інтелектом, стрімко зростає дохід від міграції в хмару. Допомагаючи клієнтам оптимізувати міграцію в хмару, Azure Arc більш ніж подвоїла свою клієнтську базу в порівнянні з минулим роком.



Google Cloud став третім за величиною провайдером з часткою ринку 10% і темпами зростання на рівні 28% у річному обчисленні. На кінець першого кварталу 2024 року Google Cloud накопичив 80,7 мільярда доларів бэклогових доходів у порівнянні з 61,3 мільярда доларів в першому кварталі минулого року. На конференції Google Next у квітні 2024 року компанія оголосила, що Gemini 1.5 Pro тепер доступна у понад 180 країнах, пропонуючи розробникам можливості розпізнавання мови та додаткові інструменти. Також було анонсовано кілька нових функцій на основі штучного інтелекту, зокрема додавання Gemini до Google Workspaces і запуск AI Security в Google Disc. У першому кварталі було оголошено, що Google Cloud має намір скористатися можливостями АІ, залучаючи обох партнерів, а також свої внутрішні рішення, такі як Vertex AI та Workspace, щоб отримати максимальну вигоду від можливостей АІ.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365