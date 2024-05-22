AMD розширює портфоліо процесорів EPYC рішеннями для середнього та малого бізнесу

22 мая 2024 г., 14:35

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Компанія AMD оголосила про випуск процесорів серії AMD EPYC 4004, які доповнюють наявний портфель серверних процесорів AMD EPYC новими економічними пропозиціями, що забезпечують функції корпоративного класу і провідну продуктивність для малого та середнього бізнесу і постачальників хостингових ІТ-послуг.



Процесори AMD EPYC серії 4004 надають покупцеві, орієнтованому на ціну, продуктивність корпоративного рівня, надійність, масштабованість і сучасні засоби безпеки на базі високоефективної архітектури «Zen 4». Заявлено, порівняно з процесором Intel Xeon E-2488, сервер на базі одного процесора AMD EPYC 4564P забезпечує 1,8-кратне збільшення продуктивності в розрахунку на один долар.



«Історично склалося так, що багато компаній малого та середнього бізнесу змушені йти на компроміс у своїх ІТ-рішеннях, використовуючи обладнання, що не повністю відповідає їхнім потребам», - говорить Джон Морріс (John Morris), корпоративний віцепрезидент підрозділу Enterprise and HPC Business Group, AMD. «Процесори AMD EPYC серії 4004, засновані на тих самих технологіях, що й найвимогливіші центри оброблення даних у світі, пропонуються за оптимізованою вартістю придбання для клієнтів малого та середнього бізнесу, які прагнуть до досягнення найкращих результатів у бізнесі».



Процесори AMD EPYC 4004 Series створені для забезпечення потужних обчислень загального призначення в односокетному корпусі, що дає змогу створювати високопродуктивні стійкові, багатовузлові та баштові конфігурації, де вартість системи та інші інфраструктурні обмеження є критичними факторами.



«У рамках нашої постійної співпраці компанія Lenovo рада тому, що AMD представила нові процесори EPYC 4004, які допоможуть реалізувати нові ринкові можливості. Розширення дорожньої карти процесорів AMD EPYC спрямоване на ширший сегмент ринку завдяки доступним, але високопродуктивним можливостям нового процесора", - зазначив Камран Аміні (Kamran Amini), віцепрезидент і генеральний менеджер із серверів, систем зберігання даних і програмно-визначуваних рішень у Lenovo. «З випуском процесорів серії AMD EPYC 4004 компанія AMD допомагає задовольнити потреби замовників серверів по всьому спектру, забезпечуючи співвідношення ціни та продуктивності для компаній, що зростають, а також ефективність для надійної та безпечної інфраструктури».



«Ми раді додати ще одне рішення AMD EPYC до нашого портфеля Bare Metal. Поділяючи спільні цінності з AMD, такі як ефективність і стійкість, ми впевнені, що наші нові рішення на базі процесорів AMD EPYC 4004 забезпечать гнучкість у ЦОД. Наші клієнти зможуть використовувати всю обчислювальну продуктивність і енергоефективність цих нових процесорів, отримуючи при цьому вигоду від нашого Trusted Cloud і співвідношення ціни та продуктивності", - повідомив Янів Фдіда (Yaniv Fdida), директор з продуктів і технологій OVHcloud.



«Продуктивність багатовузлових серверів Supermicro MicroCloud 3U і сімейства серверів Mainstream 1U і 2U на базі процесорів AMD EPYC серії 4004 підвищує цінність для клієнтів, яким потрібні економічні та прості у розгортанні рішення», - наголосив Майкл Макнерні (Michael McNerney), SVP з маркетингу та мережевої безпеки, Supermicro. «Разом ми розширюємо доступ для підприємств, які бажають оптимізувати хостинг і доставлення контенту, хмарні робочі навантаження і багато іншого».



Зазначається, сервери на базі процесорів AMD EPYC 4004 пропонують привабливий баланс продуктивності, масштабованості та доступності. Процесори AMD EPYC серії 4004 підтримують провідні партнери, включно з Altos, ASRock Rack, Gigabyte, Lenovo, MSI, New Egg, OVHcloud, Supermicro і Tyan, що дає змогу створювати широкий спектр корпоративних рішень.

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