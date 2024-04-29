QDEL - нова перспективна дисплейна технологія

29 апреля 2024 г., 21:30

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Пошуки дослідників у сфері дисплейних технологій привели до появи пристроїв нового типу, де квантові точки наділені здатністю само свічення.



Уже в назві технології QDEL, що розшифровується як «quantum dot electroluminescent», міститься пояснення її принципу: електролюмінісцентні квантові точки. А це означає, що самі квантові точки є такими, що світяться, не вимагаючи підсвічування, як це відбувається в QD-OLED. Таким чином, QDEL стала удосконаленням останньої, бо забезпечує ширше колірне охоплення і більшу яскравість, а також є більш доступною за ціною і не страждає від вигорання.



Зауважу, що QDEL відома також під назвою NanoLED, яку дав цій технології її розробник - компанія Nanosys. Вона планує, що QDEL буде реалізована в комерційних продуктах до 2026 року. Очікується, що з початку вона знайде своє застосування в телевізорах, комп'ютерних моніторах і автомобільних системах. При цьому однією з найважливіших переваг QDEL порівняно з OLED є краще співвідношення ціни та продуктивності. Втім, за цим показником вона навряд чи зможе конкурувати з нині широко поширеною LCD-LED.



Однією з причин такої високої ефективності QDEL є технологічний процес струменевого друку, що використовується для її виробництва. Втім, QDEL може випускатися і з застосуванням фотолітографії, хоча цей спосіб може викликати пошкодження квантових точок. Але зате такий техпроцес відкриває можливість використання QDEL у планшетах, ноутбуках, смартфонах, переносних пристроях і AR/VR-продуктах.



Якщо заглибитися в деталі QDEL, то варто зазначити, що такі дисплеї формуються з пікселів, до складу яких входять субпікселі з червоною квантовою крапкою, субпікселі із зеленою квантовою крапкою та - на відміну від сучасних дисплеїв QLED і QD-OLED - субпікселі з синьою квантовою крапкою. При цьому в дисплеях QDEL використовуються ті самі ядра квантових точок, що і в продуктах QD-OLED і QLED.



Оскільки пікселі QDEL самі виробляють світло і тому можуть повністю вимикатися, дисплеї QDEL можуть забезпечити такі самі глибокі чорні кольори і насичену контрастність, які зробили популярними OLED. Менша кількість шарів і деталей також впливає на ціну, довговічність і навіть товщину QDEL-дисплеїв.



Поки що про технологію QDEL мало говориться, оскільки досі навіть прототипи на її основі не демонструвалися публічно. Хоча на CES 2024 компанія Sharp Display проводила показ для обмеженої аудиторії двох своїх розробок на базі OLED. Один з екранів з діагоналлю 12,3 дюйма мав роздільну здатність 1920×720, а для другого - 30-дюймового - роздільну здатність не було заявлено.



При цьому QDEL пророкують велике майбутнє, оскільки ця технологія вирізняється не тільки кращою енергоефективністю, а й більшою яскравістю. За даними дослідників, для QDEL було отримано максимальну яскравість 614000 ніт. А завдяки тому, що в QDEL відсутні органічні матеріали, цій технології не загрожує вигоряння, як це відбувається в OLED. Тому є всі підстави очікувати, що з часом QDEL може зайняти місце OLED у сегменті преміальних дисплеїв.

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