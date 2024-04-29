Китайський ринок смартфонів у І кв.: Canalys вважає, що Huawei вже №1, IDC віддає лідерство - Honor, а Counterpoint - vivo

29 апреля 2024 г., 9:35

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Згідно з попередніми даними IDC поставки смартфонів у Китаї зросли на 6,5% у річному обчисленні до 69,3 мільйона одиниць у першому кварталі 2024 року. Хоча зростання було підтримане низьким базовим роком для порівняння, це вже другий квартал поспіль, що додає імпульсу відновленню ринку.



Ринок побачив кращі, ніж очікувалося, поставки, головним чином, завдяки сильному зростанню Honor і Huawei, що також сприяло зростанню загального ринку Android на 9,3% у річному обчисленні. З іншого боку, продажі Apple знизилися на 6,6% за той самий період, оскільки вона зіткнулася з більш інтенсивною конкуренцією. Новий рік за місячним календарем у першому кварталі 2024 року також стимулював купівельні настрої та попит на пристрої низького та середнього цінового діапазону. У сегменті високого класу мода на штучний інтелект і складні продукти дозволили виробникам смартфонів Android ще більше диференціюватися від Apple і викликали підвищений інтерес з боку китайських споживачів.



«Honor піднявся на перше місце завдяки широкому асортименту продукції та серії Magic 6, яка оснащена популярними функціями штучного інтелекту, - зазначив Артур Го (Arthur Guo), старший аналітик відділу досліджень клієнтських систем IDC в Китаї. - Тим часом, Huawei повернулася і зрівнялася в рейтингу з Honor, хоча обмеження поставок все ще залишатимуться болючою темою для компанії. Цінові акції Apple в цьому кварталі не змогли пом’якшити вплив інтенсивної конкуренції з боку Android-гравців».



«Тісна гонка серед гравців топ-рівня означає, що китайські споживачі з більшою ймовірністю будуть переходити від одного бренду до іншого, - вважає Вілл Вонг (Will Wong), старший менеджер з досліджень клієнтських пристроїв в IDC в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. - Таким чином, зростає потреба в діях з боку вендорів, щоб продовжувати впроваджувати інновації для забезпечення високої прихильності клієнтів».



Останнє дослідження Canalys також показує, що ринок смартфонів у континентальному Китаї нарешті відновився після двох років. Аналітики компанії зазначають, що у першому кварталі 2024 року відвантаження склали 67,7 мільйона одиниць.



Важливо, що Huawei за даними Canalys повернулася на перше місце після 13 кварталів, відвантаживши 11,7 мільйона смартфонів і захопивши 17% ринку завдяки позитивній реакції ринку на серії Mate і nova. OPPO піднялася на друге місце дякуючи високим показникам серії Reno 11, відвантаживши 10,9 мільйона пристроїв. І навпаки, після сильного четвертого кварталу минулого року, HONOR, vivo та Apple сповільнили свої продажі в цьому кварталі і посіли третє, четверте та п’яте місця відповідно. HONOR поставила 10,6 мільйонами пристроїв, що на 9% більше, ніж торік. А vivo посів четверте місце з 10,3 мільйонами пристроїв, що на 9% менше, ніж минулого року. Найбільше серед п’ятірки лідерів знизився показник Apple - 10,0 млн одиниць, що на 25% менше, ніж у попередньому році.



«Зростання ринку Китаю все ще відстає від глобального відновлення на 11%, що дозволило Huawei захопити частку ринку і швидко повернути собі корону. У першому кварталі ситуація з виробництвом і постачанням серії Mate 60 покращилася, що дозволило їй стати ключовим драйвером загального зростання Huawei. На додаток до висококласної лінійки, в грудні Huawei випустила серію nova 12, яка оснащена Harmony 4.0, що розширює можливості чипсета Kirin до більшої кількості лінійок продуктів і успішно підвищує продуктивність в середньому ціновому діапазоні. Цього місяця Huawei також оновила серію P до Pura 70 з інноваційним висувним об’єктивом камери, що ще більше викликало інтерес на ринку. Ключова стратегія Huawei у 2024 році - зосередитися на створенні можливостей ШІ для розумних пристроїв від апаратного до програмного забезпечення на системному рівні, використовуючи свої глибокі науково-дослідницькі можливості в галузі інфраструктури ШІ та рішень для промислових і корпоративних клієнтів. Завдяки постійному розширенню екосистеми HarmonyOS, Huawei стає третьою ОС для смартфонів та інших периферійних обчислювальних пристроїв, порушуючи гонку двох коней - Android та iOS - в континентальному Китаї», прокоментував звіт старший аналітик Canalys Тобі Чжу (Toby Zhu).



Менеджер з досліджень Canalys Ембер Лю (Amber Liu) додала: «Попри сильний старт Huawei, ми зберігаємо обережний прогноз відновлення загальної продуктивності ринку у 2024 році з ростом на 1%. У галузі обговорюють посилення конкуренції та створення інноваційного рову. Провідні вендори звужують свою частку ринку, а це означає, що вивчення можливостей зростання в різних каналах має вирішальне значення для використання короткострокових можливостей».



«Смартфон з підтримкою Gen AI надає китайським виробникам важливі можливості для диференціації в сегменті високого класу у 2024 році, щоб кинути виклик Apple на своєму внутрішньому ринку, - зазначив аналітик Canalys Лукас Чжонг (Lucas Zhong). - За нашими прогнозами, смартфони з підтримкою АІ покоління досягнуть 12% поставок у 2024 році в континентальному Китаї, що випереджає середній світовий показник у 9%. Вендори активно залучають споживачів, розробляючи цікаві кейси використання АІ та інтегруючи функції АІ у свої останні флагманські новинки, витрачаючи значні маркетингові кошти на навчання споживачів. У першому кварталі Xiaomi лідирувала на ринку смартфонів з підтримкою АІ покоління завдяки своїй флагманській серії 14, тоді як HONOR досліджував свою гучну серію Magic 6 з функціями АІ на різних пристроях, випустивши MagicBook Pro 16. OPPO, з іншого боку, просувалася вперед, вкладаючи значні маркетингові інвестиції в рекламу на національних телеканалах, позиціонуючи свій бренд з функціями штучного інтелекту та інноваціями. Цього року ми спостерігаємо зростаючу розбіжність у стратегіях китайських вендорів у сфері досліджень і розробок та продуктів зі штучним інтелектом, що в сукупності сприяє подальшому підвищенню обізнаності споживачів та їхньому впровадженню, а це сприятиме створенню стійкої моделі монетизації».



Слід зазначити, що згідно з даними Canalys показники виробників у першій пʼятірці дуже близькі - різниця у пару відсотків.



Зі свого боку Counterpoint Research вважає, що продажі смартфонів у Китаї зросли на 1,5% у першому кварталі, що стало другим кварталом поспіль позитивного зростання в річному обчисленні, згідно з даними аналітиків цієї компанії. Huawei продемонструвала найкращі показники зростання серед усіх виробників у першому кварталі, збільшивши продажі на 69,7% у річному обчисленні. Зростання Huawei значною мірою пов’язане з успішним запуском серії Mate 60 з підтримкою 5G, а також стійкою репутацією бренду, що допомогло бренду завоювати значну частку в преміум-сегменті вартістю понад 600 доларів. Попри повернення Huawei, HONOR все ж вдалося вирости на 11,5% р/р у першому кварталі завдяки популярним моделям, таким як X50 і Play 40, а також розширенню офлайн-каналів.



«Схоже, що імпульс будується на відновленні, оскільки продажі смартфонів у Китаї продовжили траєкторію зростання і зросли на 4,6% кв/кв. Найбільшим драйвером зростання стали акції під час святкування китайського Нового року. Середньотижневі продажі протягом чотирьох тижнів, що передували китайському Новому року, зросли на 20% порівняно зі звичайним тижнем», прокоментував динаміку ринку, асоційований директор Counterpoint Ітан Ци (Ethan Qi).



Старший аналітик Counterpoint Менгменг Чжан (Mengmeng Zhang) відзначив: «Перший квартал був найбільш конкурентним за всю історію: лише 3% пунктів розділяли шістьох найбільших гравців за часткою ринку. Виробники смартфонів жорстко конкурують у святковий період, заздалегідь завершуючи різні маркетингові та рекламні стратегії. Зокрема, китайські виробники з їх широким асортиментом економічно вигідних пропозицій використовують сплеск продажів у бюджетному сегменті, оскільки трудові мігранти, повертаючись додому на свята, купують більш доступні, бюджетні смартфони. Ця тенденція ще більше скоротила розрив у частці ринку між основними гравцями».



«Бренд vivo посів перше місце в цьому кварталі з часткою 17,4% завдяки високим продажам моделей Y35 Plus і Y36 в бюджетному сегменті та S18 в середньому сегменті. HONOR посів друге місце з часткою 16,1%, за ним слідує Apple з часткою 15,7%. Продажі Apple знизилися протягом кварталу, оскільки повернення Huawei безпосередньо вплинуло на Apple у преміум-сегменті. Крім того, попит на заміну Apple дещо знизився порівняно з попередніми роками, - підкреслив старший аналітик Counterpoint Іван Лам (Ivan Lam). - Ми спостерігаємо повільне, але стабільне покращення для iPhone з кожним тижнем, тому динаміка може змінитися. У другому кварталі можливість появи нових кольорових варіантів у поєднанні з агресивними ініціативами з продажу може повернути бренд на позитивну територію; і, звичайно, ми чекаємо, що запропонують функції штучного інтелекту на червневій конференції WWDC. Це може зрушити ситуацію з мертвої точки в довгостроковій перспективі».



За оцінками Counterpoint Research, зростання китайського ринку смартфонів у 2024 році буде низьким і виражатиметься однозначним числом у річному обчисленні.

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