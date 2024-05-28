Малайзія планує інвестувати понад 100 млрд дол. у виробництво чипів

28 мая 2024 г., 17:23

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Як пише Reuters, уряд Малайзії планує інвестувати щонайменше 500 мільярдів рінггітів (107 млрд дол.) у напівпровідникову промисловість, яка розвивається в країні. Про це у вівторок заявив прем'єр-міністр Анвар Ібрагім - країна Південно-Східної Азії прагне позиціонувати себе як глобальний виробничий центр.

Малайзія є основним гравцем у напівпровідниковій промисловості, на її частку припадає 13% світового обсягу тестування та пакування. За останні роки вона залучила багатомільярдні інвестиції від провідних фірм, включаючи Intel та Infineon.

Анвар зазначив, що інвестиції будуть спрямовані на розробку інтегральних схем, сучасної упаковки та виробничого обладнання для напівпровідникових чипів.

Малайзія також хоче заснувати щонайменше 10 місцевих компаній, які займатимуться розробкою та вдосконаленням упаковки для напівпровідникових мікросхем, з доходами від 210 мільйонів доларів до 1 мільярда доларів, заявив Анвар у своєму виступі на галузевому заході.

Прем'єр-міністр Малайзії додав, що країна виділить 5,3 мільярда доларів у вигляді фінансової підтримки для досягнення цих цілей, зазначивши, що подальші подробиці будуть оголошені пізніше.

"Ми маємо потужний потенціал для диверсифікації та просування вище в ланцюжку створення вартості ... для переходу до ще більш високотехнологічного виробництва, дизайну напівпровідників та вдосконаленої упаковки", - сказав Анвар. Він не уточнив терміни досягнення поставлених цілей.

Ще 22 квітня Анвар заявив, що Малайзія планує побудувати найбільший у Південно-Східній Азії парк дизайну інтегральних схем і запропонує стимули, включаючи податкові пільги, субсидії та безвізовий режим, щоб залучити світові технологічні компанії та інвесторів.

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