Понад 150 тонн посилок з Польщі доставила за два місяці «Укрпошта»

15 декабря 2022 г., 14:55

За два місяці з моменту, коли Poczta Polska, національний поштовий оператор в Польщі, та «Укрпошта» розпочали доставляти EMS-відправлення зі знижкою 75%, в Україну доставлено понад 150 тонн посилок. Середній строк доставляння складав близько 10 днів. Вартість доставлення експрес-відправлення EMS вагою до 20 кг з Польщі до України варіюється від 42 до 82 польських злотих за посилку. Найпопулярніша вага відправлень коштує 52 злотих за 5 кг (приблизно $11,5 за посилку).

Надіслати відправлення можна з будь-якого польського міста чи селища, а це понад 6 тис. відділень пошти Польщі.

В обласних центрах України доставку посилок здійснюють на адреси відправників додому, в інших населених пунктах до найближчого відділення «Укрпошти». Всі посилки проходять спрощене митне оформлення згідно з поштовим законодавством.

Наступним кроком стане зниження тарифів на відправлення з України до Польщі. Оновлені тарифи на експорт запрацюють з січня 2023 року.

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