IBM змогла скасувати рішення про виплату компанії BMC Software 1,6 млрд дол.

7 мая 2024 г., 11:25

0

Tweet

Як повідомляє Reuters, федеральний апеляційний суд у вівторок скасував рішення, яке зобов’язувало IBM виплатити BMC Software 1,6 млрд дол.



Раніше суддя визнав, що IBM неналежним чином замінила програмне забезпечення для мейнфреймів BMC в AT&T на своє власне.



Пʼятий окружний апеляційний суд США в Новому Орлеані заявив, що рішення судді нижчої інстанції щодо відповідальності було помилковим. У своєму рішенні, написаному для колегії з трьох суддів, окружний суддя Едіт Джонс (Edith Jones) заявила, що AT&T, один з найбільших клієнтів BMC, перейшов на програмне забезпечення IBM «незалежно», і що BMC «чесно і справедливо програла IBM».



Представник BMC відмовився від коментарів. Представник IBM заявив, що компанія «діяла сумлінно в усіх аспектах цієї справи» і «вдячна, що суд погодився з нею».



Компанія BMC, що базується в Х’юстоні, розробляє та ліцензує власні програмні продукти для мейнфреймів. Згідно з угодою, IBM може обслуговувати та експлуатувати мейнфрейми, на яких працює програмне забезпечення BMC, з положенням про «невитіснення», яке обмежує IBM від переводу клієнтів BMC на програмне забезпечення IBM, йдеться в рішенні.



AT&T найняла IBM для управління своїми операціями на мейнфреймах. Позов BMC до федерального суду Х’юстона звинуватив IBM у порушенні контракту, коли AT&T відмовилася від програмного забезпечення на користь IBM.



Постанова суду скасувала рішення окружного судді США Грея Міллера (Gray Miller) від 2022 року про те, що IBM винна BMC 1,6 мільярда доларів відшкодування збитків за порушення їхньої угоди. Міллер заявив, що IBM вже таємно погодилася замінити програмне забезпечення BMC в AT&T, коли вела переговори про контракт у 2015 році.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365