За підтримки кластера Brave1 створено аналітичну АІ-платформу для органів держбезпеки

7 мая 2024 г., 10:35

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Платформа Harvester на основі штучного інтелекту для органів держбезпеки – розробка від учасників кластера підтримки розробок у сфері оборонних технологій Brave1. Рішення дає змогу швидко та ефективно знаходити потрібну інформацію у великих масивах неструктурованих даних і, відповідно, ухвалювати своєчасні рішення.

Платформу Harvester на основі АІ розробила українська команда Mathesis спеціально для органів державної безпеки. Нею вже успішно користуються деякі українські спецслужби та навіть іноземні правоохоронні органи.

Розвідники та правоохоронці мають постійно й швидко обробляти великі масиви інформації – аудіо, тексти, зображення та відео, які вони отримують через радіоперехоплення й від OSINT. Без Harvester такі дані обробляють та аналізують вручну – це неефективно, бо потребує багато часу та людських ресурсів. Відповідно є ризик, що за цей час інформація вже стане неактуальною.

Платформу можна адаптувати під потреби різних підрозділів та різні сценарії аналізу інформації. Вона може: шукати мовця в перехоплених розмовах; перетворювати мовлення на текст; відбирати перехоплені розмови й текстові документи за ключовими словами; сортувати текстові документи по категоріях; перекладати документи зі 100+ мов; ідентифікувати людей за обличчями; ідентифікувати обʼєкти на фотографіях та відео.

Платформа Harvester працює автономно, їй не потрібен інтернет.

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