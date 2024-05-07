Лінійку Cisco Collaboration поповнили нові відеотермінали Cisco Room Bar і Cisco Desk

7 мая 2024 г., 12:35

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Компанія ERC, офіційний дистриб'ютор Cisco в Україні, представила нові відеотермінали лінійки Cisco Collaboration: Cisco Room Bar і Cisco Desk. Зазначено, завдяки передовим технологіям, гнучкості підключення до різних платформ, як-то Webex, MS Teams, Zoom, і Google Meet, ці пристрої гарантують високу якість зображення і звуку. Інтегровані ширококутні камери, потужні мікрофонні системи й апаратне шифрування даних забезпечують не тільки ефективність, але й безпеку онлайн-зустрічей.



Продуктивні онлайн-зустрічі в малих кімнатах для перемовин вдасться організувати за допомогою Cisco Room Bar. Цей компактний, але потужний відеопристрій для спільної роботи, забезпечує відеоконференції на будь-якій платформі, а також гнучкість та інклюзивні можливості для зустрічей у фокус-кімнатах і місцях для спілкування.



Особливості Cisco Room Bar:

Ширококутна (120°) камера 12 Mп із 5x digital zoom

Функція автоматичного наведення камери на активного спікера

Вихідна роздільна здатність до 4K

Входи/виходи HDMI

Вхід USB Type-C

Живлення 220 B

Керування з настільного Touch-пульта (Cisco Room Navigator)

Зрозумілий вебінтерфейс

Реєстрація в хмарі Cisco Webex або в локальній мережі через Cisco Call Manager IP PBX

Спеціальний режим роботи в конференціях MS Teams

Підключення Wi-Fi

Сервісна гарантія 1 рік (Cisco SmartNet)



Room Bar працює на базі ПЗ RoomOS 11 для зустрічей Webex і якісної сумісності відео, щоби приєднуватися до Microsoft Teams, Zoom або Google Meet лише одним дотиком до настільного сенсорного контролера або бачити заплановану конференцію на екрані Wall Mount Room Navigator, який може бути розташовано в коридорі перед кімнатою для нарад.



Room Bar підтримує пряме підключення до ПК через порт USB Type-c, зумовлюючи можливість використовувати його як зовнішню USB-камеру, зовнішній USB-мікрофон і зовнішній динамік під час організації онлайн-нарад. Вбудована 4-точкова мікрофонна система з формуванням променя забезпечує надійне шумопридушення й оптимізацію звуку для конкретного приміщення. Передбачено апаратне шифрування аудіо- й відеотрафіку під час відеоконференцій.



Room Bar можна налаштувати як «рідну» систему Microsoft Teams Rooms для поліпшеного досвіду зустрічей Microsoft Teams, забезпечуючи при цьому повнофункціональні зустрічі Webex.



Простий вебінтерфейс забезпечує зручний віддалений доступ і налаштування відеотермінала. Керування конференціями й викликами здійснюється за допомогою Cisco Room Navigator.



Організовувати зустрічі, працювати та спільно творити зручно на 24-дюймовому інтерактивному дисплеї Cisco Desk у форматі 1080p30. Цей настільний відеопристрій для персональної роботи дасть змогу брати участь у відеоконференціях прямо на робочому місці без відволікань або фонового шуму.



Особливості Cisco Desk:

Вбудована камера 8 Мп (64°) із фокусною відстанню від 10 см до нескінченності

Функція автонаведення камери на спікера

Вихідна роздільна здатність до 1080p30

Вхід USB Type-C

Живлення 220 B

Керування за допомогою Touch-екрана пристрою

Реєстрація в хмарі Cisco Webex або в локальній мережі через Cisco Call Manager IP PBX

Вбудоване шифрування аудіо- й відеотрафіку AES256

LAN-підключення до мережі

Сервісна гарантія 1 рік (Cisco SmartNet)



Cisco Desk працює на базі ПЗ RoomOS 11 для зустрічей Webex і якісної сумісності відео, щоби приєднуватися до Microsoft Teams, Zoom або Google Meet лише одним дотиком до настільного сенсорного контролера або бачити заплановану конференцію на екрані Wall Mount Room Navigator, який може бути розташовано в коридорі перед кімнатою для нарад.



Cisco Desk підтримує пряме підключення до ПК через порт USB Type-c, зумовлюючи можливість використовувати його як зовнішню USB-камеру, зовнішній USB-мікрофон і зовнішній динамік під час організації онлайн-зустрічей. Вбудована мікрофонна система з формуванням променя забезпечує надійне шумопридушення й оптимізацію звуку для конкретного приміщення. Крім того, наявний преміальний повнодіапазонний центральний динамік із пасивними басовими випромінювачами для розширеного випромінювання низьких частот (діапазон від 80 Гц до 20 кГц).



Cisco Desk можна використовувати тільки в режимі роботи Webex Mode.



Доступна інтеграція до поштової скриньки O365 із можливістю надалі приєднувати пристрій до вебконференції Webex, MS Teams, Zoom і Google Meet. Простий вебінтерфейс забезпечує зручний віддалений доступ і налаштування відеотермінала.

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