Хмарний провайдер UCloud посилює управлінську команду

Провайдер хмарних сервісів UCloud почав діяльність на українському ринку 2011 року. За цей час компанія сформувала команду, здобула прихильність українських компаній, сотні клієнтів серед бізнесу різного рівня, розмістила своє устаткування в п’ятьох ЦОД в Україні та за кордоном, пережила різні турбулентні часи та показувала стабільне зростання, не дивлячись на зовнішні кризи. 2025 рік став роком оновлення управлінської команди UCloud, яка посилить позиції бренду та відкриє нові можливості для зростання.

З жовтня 2025 року до команди UCloud приєднався Сергій Колесниченко, який обійняв посаду операційного директора. Сергій має понад 20 років досвіду у сфері телекомунікацій. У компанії Datagroup він реалізовував міжнародні проєкти спільно з Google, Telia, Level 3, DE-CIX, AMS-IX.

Після цього очолював DTEL-IX – незалежну українську точку обміну трафіком, яку перетворив на одну з найбільших платформ у регіоні: понад 260 мереж-учасників і трафік понад 2,3 ТБіт/с у пікові години.

В UCloud Сергій відповідатиме за операційну діяльність, управління проєктами в Україні та за розвиток UCloud у Польщі.

Павло Жарков розпочав роботу в UCloud із позиції чергового інженера технічної підтримки. Згодом очолив відділ, а нині очолив напрямок Business Development. Маючи 24 роки професійного стажу у галузі ІТ та телекомунікацій, Павло допомагатиме партнерам ефективно використовувати хмарні сервіси для розвитку бізнесу.

Посаду Business Development Manager Павло обійняв після Данила Бєлова, який працював у компанії з моменту її заснування у 2011 році до вересня 2025. Данило стояв біля витоків розвитку UCloud, формував напрям бізнес-рішень і партнерських програм. Компанія UCloud висловлює йому вдячність за багаторічну співпрацю, відданість справі та побудову фундаменту для розвитку UCloud в майбутньому.

Сергій Галат має понад 30 років досвіду у телеком-індустрії. Випускник радіофізичного факультету Дніпропетровського національного університету. Сергій має досвід роботи від інженера в Алькар Телепорт та Оптіма Телеком до технічного директора у Фрегат та IPnet.

В UCloud Сергій відповідає за мережеву інфраструктуру (Network/IP), забезпечуючи стабільність і безперервність сервісів компанії.

Ярослав Вережак розпочав кар’єру в UCloud у квітні 2023 року як технічний спеціаліст служби підтримки. Завдяки професіоналізму, системному підходу та сталому розвитку він пройшов шлях до посади Head of Technical Support.

Ярослав має ступінь бакалавра з «Кібербезпеки» та магістра з «Управління ІТ-проєктами». Його пріоритет – це розвиток процесів технічної підтримки, підвищення якості обслуговування клієнтів і впровадження найкращих практик у сфері безпеки та хмарної інфраструктури.

Дмитро Прокопʼєв має ступінь магістра за спеціальністю «Інформатика та обчислювальна техніка» (Київський політехнічний інститут) та понад 25 років досвіду в телеком. З 2000 року працював в ІТ із такими національними компаніями, як «УкрКом», «ТК Велтон.Телеком», «Голден Телеком», «Укртелеком» та інші. З 2010 року співпрацював з Міністерством транспорту та звʼязку України. У 2018-му долучався як технічний експерт в Council of Europe. У 2019-му відкрив власну компанію R2D2 Robotics, що спеціалізується на використанні AI/ML у системах потокової обробки даних та системах управління. А з 2025 року долучився до команди UCloud в якості AI&ML Tech Lead.

UCloud продовжує розширювати команду, інвестуючи у розвиток фахівців, технологій і управлінських практик. Кадрові зміни відображають стратегічний курс компанії на посилення позицій хмарного провайдера, який розвиває інфраструктуру задля допомоги бізнесу на шляху цифрової трансформації в Україні та по всьому світу.

