Десять технологічних трендів 2026 року від TrendForce: AI змінює глобальний ландшафт

TrendForce традиційно презентувала оцінки щодо ключових напрямків розвитку технологій на найближчий рік. Від конкуренції AI-чипів до масової комерціалізації гуманоїдних роботів - індустрія входить у нову фазу еволюції.

Дослідницька компанія опублікувала прогноз десяти ключових технологічних трендів, які визначатимуть розвиток на найближчий рік. За висновками аналітиків, штучний інтелект залишається головним драйвером змін, трансформуючи все - від архітектури дата-центрів до принципів автономного транспорту.

Загострення конкуренції виробників AI-чипів і широке впровадження рідинного охолодження

У 2026 році очікується зростання постачань AI-серверів більш ніж на 20% у річному обчисленні. Основним каталізатором стане підвищення капітальних витрат з боку великих північноамериканських cloud-провайдерів (CSP) та розгортання суверенних хмарних проєктів по всьому світу.

NVIDIA, попри лідерство на ринку, зіткнеться з посиленою конкуренцією. AMD планує кинути виклик випуском рішення MI400, яке дзеркалить cистеми GB/VR від NVIDIA і орієнтоване на хмарних замовників. Водночас провідні північноамериканські хмарні гіганти нарощують розробку власних ASIC-рішень.

Геополітична напруженість прискорила рух Китаю до технологічної самодостатності. Компанії ByteDance, Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei та Cambricon активізували зусилля зі створення власних AI-чіпів, що додатково загострює глобальну конкуренцію.

Тепловиділення на чип (TDP) різко зростає із нарощуванням потужності AI-процесорів: від 700 Вт для NVIDIA H100 та H200 до понад 1000 Вт для майбутніх B200 та B300. Це призводить до масового впровадження систем рідинного охолодження у серверних стійках - очікується, що до 2026 року їхня частка сягне 47%. Microsoft вже представила передову технологію мікрофлюїдного охолодження на рівні чипів для підвищення теплової ефективності.

Подолання бар'єрів пропускної здатності: HBM і оптичний зв'язок

Швидке зростання обсягів даних і потреб у підвищенні пропускній здатності пам'яті, спричинене розширенням AI-навантажень (від тренування до інференсу), створює виклики для проектування систем, виявляючи вузькі місця у швидкості передачі даних та енергоефективності.

Пам'ять HBM використовує 3D-стекування та наскрізні кремнієві провідники (TSV) для значного скорочення відстані між процесорами та пам'яттю, досягаючи вищої пропускної здатності та ефективності. Наступне покоління HBM4 запропонує більшу щільність каналів і ширшу пропускну здатність I/O для підтримки масивних обчислювальних потреб AI GPU та акселераторів.

Проте коли моделі вже оперують трильйонами параметрів, а GPU-кластери розширюються експоненційно, пропускна здатність пам'яті знову стає основним обмеженням. Виробники пам'яті вирішують це питання через оптимізацію архітектури HBM-стеків, інновації у пакуванні та інтерфейсах, а також спеціальне проєктування у зв’язці з роботою з чипами логики.

Водночас передача даних між чипами та модулями стає наступним критичним обмеженням системної продуктивності. Для його подолання технології co-packaged optics (CPO) та кремнієва фотоніка (SiPh) стають стратегічними напрямками для виробників GPU та інтеграторів систем. Наразі оптичні трансівери 800G та 1,6T вже у масовому виробництві, а починаючи з 2026 року очікується розгортання високопропускних SiPh/CPO-платформ у AI-комутаторах.

NAND Flash: спеціалізовані рішення для AI-інференсу

Завдання AI-тренування та інференсу вимагають швидкого доступу до масивних наборів даних з непередбачуваною поведінкою вводу-виводу, що створює проблему з продуктивністю поточних систем зберігання. Виробники NAND Flash прискорюють розробку спеціалізованих рішень, зосереджуючись на двох основних категоріях продуктів.

Перша категорія включає storage-class memory SSD, KV cache SSD та HBF, які розміщені між DRAM та традиційною NAND Flash. Ці рішення пропонують надзвичайно низьку затримку та високу пропускну здатність, ідеально підходячи для прискорення AI-аналізу в реальному часі.

Друга категорія охоплює nearline QLC SSD, які швидко впроваджуються для теплих і холодних рівнів AI-сховищ даних, таких як контрольні точки моделей та архівування датасетів. QLC значно знижує вартість біта для зберігання великих AI-датасетів, пропонуючи на 33% вищу щільність зберігання на кристал порівняно з TLC. TrendForce прогнозує, що у 2026 р. QLC SSD займуть 30% корпоративного ринку SSD.

Системи зберігання енергії як енергетичне ядро AI-дата-центрів

Оскільки AI-дата-центри розвиваються у великомасштабні кластерні системи їхні змінні робочі навантаження вимагають набагато стабільнішого живлення. Це перетворює системи зберігання енергії з резервних джерел у ключову енергетичну інфраструктуру центрів обробки даних.

Протягом наступних п'яти років AI-ЦОД значно трансформують системи зберігання енергії. Окрім традиційного короткострокового резервування через ДБЖ та стабілізації якості живлення, різко зросте частка систем зберігання середньо- та довгострокових для одночасної підтримки резервного живлення, енергетичного арбітражу та послуг для мережі.

Варіанти розгортання також еволюціонують від централізованих систем зберігання енергії на рівні дата-центру до розподілених архітектур на рівні стійки або кластера з модульними блоками резервного живлення, здатними до миттєвого реагування.

Північна Америка, очолювана гіперскейлерами, стане найбільшим глобальним ринком енергозберігання для AI-дата-центрів. У Китаї ініціатива "Східні дані, західні обчислення" спрямовує дата-центри у західні регіони, багаті на відновлювані джерела енергії, де AI-дата-центри у парі з системами енергозберігання стануть стандартною інфраструктурою великих кампусів.

Загальна світова потужність енергозберігання дата-центрів для AI згідно з прогнозами, зросте з 15,7 Гвт⋅год (у 2024 році), до 216,8 ГВт⋅год у 2030 року, тобто середньорічний темп зростання складатиме 46,1%.

Перехід на 800V HVDC і напівпровідники третього покоління

Дата-центри переживають значну модернізацію енергетичної інфраструктури із підвищенням потужності серверних стійок від кіловатів до мегаватів. Галузь швидко впроваджує 800V HVDC-архітектури для підвищення ефективності, покращення надійності, скорочення мідних кабелів і підтримки більш компактних системних дизайнів.

Передові напівпровідники третього покоління, такі як SiC та GaN, відіграють вирішальну роль у цьому переході, а численні постачальники вже беруть участь у проєкті 800V HVDC від NVIDIA. SiC критично важливий на початкових та проміжних етапах перетворенні енергії в архітектурах дата-центрів, керуючи найвищими напругами та навантаженнями.

GaN, відомий своїми високочастотними та високоефективними властивостями, стає дедалі популярнішим на середніх та на фінальних етапах перетворенні енергії, підтримуючи ультрависоку щільність потужності та швидке динамічне реагування.

TrendForce прогнозує, що впровадження SiC та GaN у енергосистемах дата-центрів досягне 17% до кінця 2026 року та перевищить 30% до 2030 року.

Перегони напівпровідників нового покоління: 2 нм GAAFET та гетерогенна інтеграція

Напівпровідникова індустрія наразі переживає дві паралельні тенденції: перехід до масового виробництва 2 нм процесорів для досягнення вищої щільності транзисторів та зростання розмірів корпусів, що зумовлено прогресом у гетерогенній інтеграції. Цей підхід поєднує кілька чипів з різними функціональностями та технологічними вузлами для задоволення вимог продуктивності і ефективності програм для АІ та HPC.

Виробництво пластин переходить від архітектури FinFET до GAAFET, де оксид затвора повністю оточує кремнієвий канал. Такий дизайн забезпечує покращений контроль струму при збереженні високої продуктивності. У пакуванні технології 2.5D та 3D дозволяють щільне багаточипне стекування, що забезпечує швидші з'єднання та нижче енергоспоживання.

TSMC, Intel та Samsung обирають унікальні рішення для 2.5D/3D-пакування - TSMC з CoWoS та SoIC, Intel з EMIB та Foveros, Samsung з I-Cube та X-Cube - щоб забезпечити інтегровані комплексні послуги з виготовлення та збірки чипів під час нарощування виробництва 2 нм GAAFET. Їхнім головним викликом буде ефективне управління потужністю, надійністю, вартістю та виходом продукції для забезпечення стійких конкурентних переваг на наступному етапі розвитку напівпровідників.

Гуманоїдні роботи: зростання постачань на 700%

Рік 2026 стане поворотним моментом для комерціалізації гуманоїдних роботів - глобальні постачання зростуть більш ніж у сім разів, перевищивши 50 000 одиниць. Динаміка розвитку буде зосереджена навколо двох ключових опор: AI-адаптивності та орієнтованого на застосування дизайну.

Розвиток AI-адаптивності завдяки потужними AI-чипами, розширеним сенсорам та інтеграцією великих мовних моделей (LLM), дозволяє гуманоїдним роботам навчатися на місці та приймати гнучкі рішення в непередбачуваних умовах, досягаючи нових висот ситуаційної обізнаності та аналізу перед виконанням операцій.

Відповідно до цієї тенденції наступне покоління гуманоїдних роботів у 2026 році зміщуватиме акцент від простої демонстрації характеристик чи спритності. Натомість вони розроблятимуться під конкретні операційні сценарії, такі як виробнича логістика, складське сортування та підтримка інспекцій і кожен з них буде здатний виконувати повні, орієнтовані на завдання функції.

Це сигналізує про офіційний перехід гуманоїдної робототехніки у нову фазу - індустріальну еволюцію, керовану AI та орієнтовану на практичне застосування.

OLED: преміалізація ноутбуків і підйом складних смартфонів

Технологія OLED переживає значну трансформацію у різних сегментах пристроїв. Завдяки тому, що китайські та корейські виробники панелей розширюють своє виробництво Gen 8.6 AMOLED, покращення структури витрат і відсотка придатних панелей прискорюють впровадження OLED як у малих, так і у великих дисплеях.

OLED має самосвітні пікселі, пропонуючи кращий контраст, тонший дизайн та адаптивну частоту оновлення. Він долає фізичні обмеження LCD щодо товщини та енергоспоживання, відповідаючи акценту Apple на якість зображення та енергоефективність. Очікується, що OLED-панелі з'являться у лінійці MacBook Pro у 2026 році, що ймовірно призведе до переходу від mini-LED до OLED у преміальних ноутбуках. TrendForce прогнозує, що частка OLED на ринку ноутбуків досягне 5% у 2025 році, зростаючи до 9-12% між 2027 та 2028 роками, завдяки Apple.

Водночас запланований компанією Apple запуск складаних смартфонів орієнтовно наприкінці 2026 року може трансформувати ринок, завдяки синергії апаратного та програмного забезпечення, сильного бренду і потужного ланцюга постачання виробника iPhone. Увага індустрії, ймовірно, зміститься від естетичної привабливості до підвищення продуктивності та покращення користувацького досвіду, а глобальні поставки складаних пристроїв, як прогнозується перевищать 30 млн одиниць до 2027 року.

Near-eye дисплеї: LEDoS набирає обертів

Meta представила свої Meta Ray-Ban Display AR-окуляри паралельно з удосконаленням інтеграції АІ. Ці окуляри націлені не тільки на нові канали доставки інформації але й на трансформацію взаємодії людини та AI у повсякденному житті. Збираючи та аналізуючи дані від першої особи, вони повинні покращити двосторонньої комунікаціх між користувачами та AI.

Поточні дисплеї використовують LCoS, забезпечуючи надійну повнокольорову продуктивність та зрілість технології. Цей підхід підтримує технологію LEDoS, що розвивається, і допомагає будувати обізнаність ринку доступним і відшліфованим користувацьким досвідом.

Дивлячись у майбутнє, як ринкові очікування, так і дорожня карта випуску продуктів Meta узгоджуються у напрямку LEDoS-дисплеїв, які забезпечують вищу яскравість і контрастність та дозволяють ширший спектр застосувань. Компанії Apple, Google, RayNeo, INMO, Rokid та Vuzix активно інвестують у цю технологію, при цьому очікується швидке зниження виробничих витрат.

TrendForce прогнозує, що до 2027-2028 років індустрія матиме більш досконалі повнокольорові LEDoS-рішення, причому Meta, ймовірно, запустить свої AR-окуляри наступного покоління з LEDoS-дисплеями.

Автономне водіння: стандартизація L2 і глобальна експансія Robotaxi

Прогнозується, що рівень впровадження систем допомоги водію L2 і вище буде більше 40% у 2026 році, роблячи інтелектуалізацію транспортних засобів наступним ключовим драйвером зростання автомобільного сектору після електрифікації.

Акцент зміститься на зниження вартості у міру поширення технології L2, з інтегрованими SoC і контролерами "кокпіт-водіння", що надійдуть у масове виробництво у наступному році. Це переважно націлено на середній сегмент ринку, здебільшого у Китаї. Традиційні автовиробники також посилюють інтелектуалізацію автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння, щоб далі стимулювати широке впровадження ADAS як стандартного обладнання.

Водночас сектор Robotaxi вступає у фазу глобальної експансії, прагнучи до автономності L4. Більш м'яке регулювання, зростаючий ентузіазм серед операторів автопарків і провайдерів послуг мобільності, а також прогрес у AI-моделях, таких як архітектури E2E та VLA, усе прискорює зростання ринку.

У 2026 році послуги Robotaxi очікуються швидко зростати (очікується швидке зростання послуг Robotaxi) у Європі, на Близькому Сході, в Японії та Австралії, виходячи за межі своїх поточних опорних пунктів (основних ринків) у Китаї та США - сигналізуючи (що ознаменує) новий розділ в автономній мобільності.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI