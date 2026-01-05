Глобальний інтернет-трафік 2025 зріс на 19%, Starlink – подвоївся

5 января 2026 г., 18:15

Cloudflare представила шостий щорічний огляд світових інтернет-тенденцій, що базується на даних сервісів компанії за підсумками 2025 року. Глобальна мережа Cloudflare присутня в 330 містах у 125 країнах та регіонах, обробляє в середньому понад 81 млн HTTP-запитів на секунду (в пікові моменти – більш як 129 млн HTTP-запитів на секунду), а також обробляє близько 67 млн DNS-запитів на секунду. Огляд 2025 року складається з шести розділів: трафік, штучний інтелект, впровадження та використання, підключення, безпека та безпека електронної пошти, з даними за період з 1 січня по 2 грудня минулого року.

Глобальний інтернет-трафік у 2025 році зріс на 19%, причому значне зростання почалося в серпні. Трафік супутникового інтернету Starlink подвоївся, включаючи трафік з понад 20 нових країн. Googlebot знову згенерував найбільший обсяг запитів до Cloudflare у 2025 році, оскільки він просканував мільйони сайтів клієнтів Cloudflare для індексації пошуку та навчання штучного інтелекту. Googlebot був відповідальний за більше ніж чверть трафіку перевірених ботів. Частка веб-трафіку, що генерується людьми та шифрується за допомогою постквантових алгоритмів, зросла до 52%.

Обсяг сканування з подвійним призначенням Googlebot значно перевищив інші боти та сканери AI. Індексація «дій користувачів» AI зросла більш ніж у 15 разів у 2025 році. У той час як інші боти AI становили 4,2% трафіку HTML-запитів, один тільки Googlebot становив 4,5%. Anthropic мав найвищий коефіцієнт сканування до переходів серед провідних платформ штучного інтелекту та пошукових систем. AI-сканери були найчастіше повністю забороненими користувацькими агентами, виявленими у файлах robots.txt. На Workers AI найпопулярнішою моделлю була модель llama-3-8b-instruct від Meta, а найпопулярнішим типом завдань було генерування тексту.

Пристрої iOS генерували 35% трафіку мобільних пристроїв в цілому в світі, а у багатьох країнах – більше половини трафіку пристроїв. Дещо зросла минулого року частка глобальних веб-запитів, що використовують HTTP/3 і HTTP/2. Бібліотеки та фреймворки на основі JavaScript залишалися невід'ємними інструментами для створення веб-сайтів. П'ята частина автоматизованих запитів API була зроблена клієнтами на базі Go.

Глобально Google залишається провідною пошуковою системою з часткою близько 90%. До першої п’ятірки також увійшли Bing (3.1%), Yandex (2.0%), Baidu (1.4%) та DuckDuckGo (1.2%). Для трафіку з «настільних» систем, агрегованих на глобальному рівні, частка ринку Google знижується до приблизно 80%, а частка Bing зростає до майже 11%. Це, вочевидь, зумовлено тривалим домінуванням на ринку систем на базі Windows. Що стосується трафіку з мобільних пристроїв, Google займає майже 93% ринку, причому така ж частка спостерігається для трафіку як з пристроїв Android, так і iOS.

Найпопулярнішим браузером залишається Chrome з часткою ринку 66.2%. За винятком iOS, де очікувано домінує Safari. Втім глобально його частка складає 15,4%. За ним слідують Microsoft Edge (7,4%), Mozilla Firefox (3,7%) і Samsung Internet (2,3%).

Майже половина з 174 великих перебоїв в роботі Інтернету, що спостерігалися у всьому світі в 2025 році, були спричинені регіональними та національними відключеннями Інтернету за вказівкою уряду.

У світі менше третини запитів з подвійним стеком було зроблено через IPv6, тоді як в Індії – понад дві третини.

Європейські країни мали одні з найвищих швидкостей завантаження, всі понад 200 Мбіт/с. Іспанія стабільно залишалася серед лідерів за всіма вимірюваними показниками якості Інтернету.

Більше половини трафіку запитів надходить з мобільних пристроїв у 117 країнах.

Близько 6% глобального трафіку в мережі Cloudflare було заблоковано як потенційно шкідливий, або з причин, визначених клієнтами. Більше 5% електронних листів, проаналізованих Cloudflare, виявилися шкідливими. Найпоширенішими типами загроз, виявлених у шкідливих електронних листах, були оманливі посилання, підробка особи та підробка бренду.

Найбільше минулого року атакували організації сектору «Люди та суспільство».

40% глобального трафіку ботів надходило зі Сполучених Штатів, причому Amazon Web Services і Google Cloud генерували чверть глобального трафіку ботів.

Обсяги гіпер-об'ємних DDoS-атак (понад 1 Тбіт/с) значно зросли протягом року. Найбільшу кількість гіпероб'ємних атак – понад 500 – було зафіксовано в липні. Втім на початку жовтня було зафіксовано кілька потужних гіпероб'ємних атак, найбільша з яких досягла піку в 29,7 Тбіт/с. А на початку листопада атака досягла рекордних 31,4 Тбіт/с.

