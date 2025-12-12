Security Day 2025: як переосмислити безпеку у світі багатошарових загроз.

0

IT Specialist, за підтримки Check Point, Thales та Clico у другій половині листопада провела конференцію Security Day 2025, яка зібрала майже 100 фахівців українських компаній. Захід проходив у двох паралельних треках: перший був присвячений світовим практикам, другий фокусувався на українських розробках.

Форум відкрила Анна Краснікова, менеджер з продажу компанії IT Specialist, яка презентувала програму заходу та зазначила, що Security Day – це професійна платформа, де міжнародний досвід поєднується з українськими технологічними можливостями. «Завдання нашої конференції, яка проводиться вже другий рік поспіль, продемонструвати функціональність та переваги програмних продуктів і рішень як міжнародних, так і створених в Україні та адаптованих під реальні потреби українського бізнесу, державного сектору та критичної інфраструктури».

Анна Краснікова

Сесію світових практик розпочав своїм виступом Олександр Батуревич, регіональний менеджер CheckPoint в Україні та Молдові. Він розповів про зміни в законодавстві – зокрема, в постанові Кабінету міністрів тепер чітко регламентують використання сертифікованих засобів кібербезпеки. До червня наступного року компанії, які оперують персональною, службовою або конфіденційною інформацією – банківська таємниця, досудове слідство – повинні використовувати сертифіковані рішення. В іншому випадку надається 12 місяців на проведення такої сертифікації. Порушення загрожує не просто адміністративними штрафами, а кримінальною відповідальністю для посадових осіб, які підписалися за побудову безпечної мережі.

CheckPoint позиціює себе як єдиного іноземного виробника з найбільшою кількістю висновків від Держспецзв'язку. Компанія проходила сторонній code review, відкриваючи вихідний код представникам ліцензіату для отримання висновків КЗІ рівня ДСК.

Перший глобальний тренд, про який розповів Олександр Батуревич – проактивний пошук загроз. Компанія приділяє цьому суттєву увагу. Рішення CyberInk дозволяє подивитися на організацію очима зловмисника: виявити всі активи, домени, IP-адреси, поштові скриньки, соцмережі, мобільні застосунки та сторонніх постачальників, які мають доступ до ресурсів компанії. В CheckPoint саме в цьому напрямку працює більш як 450 спеціалістів.

Другий тренд – відхід від закритої екосистеми. З купівлею Verity компанія CheckPoint пропонує інтеграцію зі сторонніми рішеннями через API. І це не тільки про отримання даних – система розуміє конкретні API різних продуктів і може впливати на них, керувати ними.

Олександр Батуревич

Третій тренд – відхід від точкового захисту до mesh-архітектури. Замість ізольованих зон відповідальності (окремо захист користувачів, окремо периметр, окремо хмара) CheckPoint пропонує гібридну архітектуру, де всі системи пов'язані між собою. Виявлення загрози на будь-якому рівні миттєво стає відомо всім іншим системам. При цьому не потрібно ганяти весь трафік через інтернет – спеціальні технології в SaaS-рішенні дозволяють робити лише контекстні перевірки, а основний трафік йде напряму.

Представник CheckPoint зазначив, що окремої уваги заслуговує придбання компанією стартапу Lakera – відповідь на зростаючі загрози для AI-систем. І це не просто стартап, а команда дослідників з докторськими ступенями, які працюють з технічними університетами та написали безліч статей про штучний інтелект, machine learning та великі мовні моделі.

Владислав Дубов, керівник архітектурних рішень IT Specialist представив Silverfort – рішення класу ITDR (Identity Threat Detection Response) – нове придбання в портфелі дистриб'ютора Clico. Ця платформа розв'язує болючу проблему, з якою стикається кожна організація: системи, які не підтримують нативно мультифакторну автентифікацію.

«Я майже впевнений, що кожен зараз може згадати якусь систему у своїй інфраструктурі, яка не має мультифакторної аутентифікації, – звернувся до аудиторії Дубов. – Це можуть бути застарілі вебпортали, написані у 2000-х роках, без адміністраторів та розробників. Або підключення по RDP до серверів. Або мережеві комутатори по SSH – майже жоден комутатор чи маршрутизатор нативно не підтримує мультифактор».

Владислав Дубов

Як працює Silverfort? Агент встановлюється лише на контролер домену Active Directory (або інтегрується з іншими identity providers – Okta, Ping, Entra, Google Workspace). Доповідач зазначив важливий момент: якщо політика не дозволяє підключення, Silverfort може заблокувати доступ ще на етапі автентифікації. «Найбільша перевага – все це працює без агентів на робочих станціях та серверах, – наголосив Дубов. – Уявіть, що вам потрібно встановити агенти на 10 тисяч робочих станцій та 5 тисяч серверів».

Доволі детально Владислав Дубов розповів про роботу та набір функцій Silverfort, який по суті є firewall для автентифікації. Серед іншого він навів приклади простого вирішення доволі складних та різнопланових завдань зі сфери адміністрування MFA.

Доповідач у завершенні виступу також відзначив, що Silverfort виріс з маленького стартапу 2020 року до компанії з офісами від Японії та Австралії до США і Канади, представленої майже в усіх країнах Європи. Понад 1000 клієнтів по всьому світу, майже 450 співробітників. Microsoft сертифікував рішення і рекомендує його на своєму сайті як єдиний кейс для певних сценаріїв імплементації мультифактора в Active Directory-інфраструктурах.

Про рішення Elastic та еволюцію від «просто пошукового движка» до платформи операційної безпеки розповів Андрій Чуенко, директор напряму надання послуг розробки, впровадження і підтримки рішень ІБ в IT Specialist. Він відзначив, що компанія існує з 2012 року, і до 2021-го ELK-стек був open source з Apache-ліцензією, що забезпечило його широке розповсюдження. Elasticsearch є рекордсменом за кількістю завантажень та наявний «під капотом» багатьох рішень.

«Працюючи над розвитком SOC протягом 7 років, ми спочатку не розглядали Elastic як основну платформу, – зізнався Андрій Чуенко. – Більше дивилися на нього як на додатковий інструмент для точкових задач. Але поточні можливості дозволяють використовувати його більш масштабно». У підтвердження своїх слів він навів два цікавих кейси.

Андрій Чуенко

Перший кейс про альтернативне сховище для вебсервісів. Замовник мав цілий ряд вебсервісів за WAF, великий обсяг журналів та різні аудиторії – IT, DevOps, Security Operations Center. Використовувати SIEM для обробки логів, які здебільшого не мають цінності для безпеки, було дорого та неефективно. Рішення – побудова Log Data Lake на базі ELK-стеку. Логи з WAF та вебсерверів через Logstash потрапляли на Elasticsearch, звідки через Kibana різні команди отримували доступ до даних з різними відображеннями. Security-логи (спрацювання політик WAF, агентів) паралельно йшли в SIEM для кореляції. Цікавий момент: в рамках SOAR-автоматизації для збагачення інформації про інцидент система зверталася до Elasticsearch, отримувала додаткові відомості, і коли security-аналітик мав приймати рішення, всі дані вже були готові в кейсі. Як результат всі журнали в одному місці з гнучким доступом, швидким пошуком та управлінням правами. При цьому інфраструктура збору даних уніфікована.

Другий кейс – контроль дистанційної роботи співробітників під час COVID-19. До пандемії компанія працювала виключно в офісі, віддалений доступ мали одиниці. З поширенням коронавірусу довелося масово переходити на дистанційку, і керівництво вимагало статистику в онлайні: хто, коли, скільки працював – по користувачах, підрозділах, годинах.

Рішення: система network security analytics генерувала сумаризовані звіти про сесії (з якої мережі в яку, об'єм даних) замість збору всього трафіку. Security-події з SIEM збагачували дані (підрозділ, користувач, асоційований з IP). Онлайн-звіт на Kibana був доступний менеджменту, IT та security-аналітикам. Крім того, була важлива вимога – зберігання даних три роки відповідно до політик безпеки. Об'єм даних невеликий, але система працювала повністю автоматично без залучення людей – лише моніторинг технологічного процесу. Актуальна аналітика дозволяла бачити, чи дійсно аутсорс-підрядник, який мав працювати в офісі, працює віддалено і чим займається.

Доповідач запропонував розглянути концепцію централізованого Log Data Lake на базі Elastic. Проблема сучасних організацій: різноманітні джерела даних (системи, платформи, сервіси), різні сценарії використання (один і той же журнал роботи додатка потрібен і security, і anti-fraud команді, і бізнес-аналітикам), складність регуляторних вимог, необхідність захисту даних та оптимізація витрат. Рішення об'єднує дані з різних джерел – додатки, платформи, сервіси, операційні системи, обладнання – через агентні, безагентні, пасивні, активні механізми збору в централізоване сховище. Звідти дані віддаються різним командам відповідно до їх кейсів: SIEM-системи, виявлення аномалій, SOAR для реагування на інциденти.

Володимир Здор

Наступним доповідачем став Володимир Здор, регіональний менеджер Thales в Україні, свій виступ він почав з нагадування про фундаментальну проблему, яку часто ігнорують: лише 70% компаній можуть класифікувати свої дані та знайти, де саме знаходиться персональна або критично важлива інформація. Ця статистика базується на даних від клієнтів Thales, яка виробляє high-security модулі для фінансових та PKI-інфраструктур, канальні шифратори та інші рішення.

«Для фінансових організацій, державних компаній, силових структур потрібно знати, де знаходяться дані, критично важливі для конкретного підрозділу, – пояснив Володимир Здор. – Наша платформа дозволяє знайти для кожного підрозділу їх критичні дані, класифікувати та покласти під контроль туди, де вони мають бути».

Thales розглядає це не як технічний нюанс, а як фундаментальний аспект корпоративної безпеки. У логіці компанії «знайти» означає не просто просканувати певний набір систем, а побачити весь ландшафт даних – структурованих, неструктурованих, прихованих або упакованих у різні сервіси.

Доповідач пояснював, що організації надто часто покладаються на ручні процеси або інвентаризацію, виконану роки тому. Проблема в тому, що такі підходи швидко застарівають: хмари ростуть, користувачі створюють нові файли із шаленою швидкістю, а обмежені інструменти фіксують лише частину картини.

У фокусі презентації була логіка автоматичного виявлення даних – як ті самі механізми можуть знайти конфіденційні файли не лише там, де їх очікують, а й у зовсім несподіваних місцях. Володимир Здор підкреслив, що справжня цінність полягає не лише у класифікації, а в тому, як організація з цими результатами працює: обмежує доступ, маркує, шифрує, блокує поширення. Це створює завершену картину: якщо перемістити погляд від атак до даних, можна побачити, що компанія захищає не сервери й не мережі, а саме інформацію. І Thales у цьому сенсі став логічною точкою завершення першої сесії – компанією, яка розставила акценти на тому, з чого все починається і чим усе закінчується.

Таким був першій потік конференції Security Day 2025. Більш детально про другу сесію, яка фокусувалася на розробках компанії IT Specialist, вже у другій частині репортажу.

