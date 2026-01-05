LG представила gram Pro 17 - найлегший у світі 17-дюймовий ноутбук із графікою RTX

5 января 2026 г., 9:35

Компанія LG Electronics на виставці CES 2026 презентує оновлену серію ультрапортативних ноутбуків LG gram 2026, головним досягненням якої стала модель LG gram Pro 17 (17Z90UR). Цей пристрій встановив новий світовий рекорд як найлегший 17-дюймовий ноутбук, оснащений потужною дискретною графікою NVIDIA. Його вага - 1,47 кг.



Як зазначається, основою для такого досягнення стало впровадження інноваційного матеріалу Aerominum, розробленого безпосередньо LG. Цей сплав значно знижує загальну масу пристрою, одночасно підвищуючи його структурну міцність. Корпус ноутбука тепер надійно захищений від подряпин та відповідає жорстким військовим стандартам стійкості, зберігаючи при цьому преміальний металевий вигляд завдяки спеціальній обробці поверхні.



Модель LG gram Pro 17 пропонує користувачам 17-дюймовий дисплей із роздільною здатністю WQXGA (2560х1600), розміщений у компактному корпусі, що за габаритами конкурує зі звичайними 16-дюймовими моделями. Високу продуктивність забезпечує новітній графічний процесор NVIDIA GeForce RTX 5050 для ноутбуків із 8 ГБ швидкої пам'яті GDDR7. Таке поєднання робить пристрій ідеальним інструментом для професійного створення контенту, складного монтажу відео та ігор у мобільних умовах. Окрім потужного заліза, ноутбук підтримує концепцію подвійного штучного інтелекту. Він поєднує локальні можливості оновленої мовної моделі EXAONE 3,5 sLLM із хмарними сервісами Microsoft Copilot+ PC, що дозволяє працювати з розумними асистентами навіть за відсутності стабільного інтернет-з'єднання.



Екосистема LG gram 2026 року отримала розширені можливості підключення через вдосконалену систему gram Link. Вона дозволяє безперешкодно обмінюватися файлами, транслювати екран та передавати контент не лише між пристроями на Android та iOS, а й інтегруватися з технікою на базі webOS, включаючи телевізори, монітори та проектори LG. Для забезпечення безпеки даних впроваджено сервіс LG ThinQ, який дає можливість віддалено заблокувати систему або стерти інформацію з накопичувача у разі втрати пристрою. Керівник підрозділу дисплейного бізнесу LG Media Entertainment Solution Company Лі Чун Хван (Lee Choong-hwoan) зазначив, що нове покоління ноутбуків нарешті розв’язало парадокс між вагою та довговічністю, пропонуючи користувачам безкомпромісну мобільність.



Разом із 17-дюймовим флагманом була представлена і 16-дюймова модель gram Pro 16, яка стала найлегшою у своєму класі з OLED-дисплеєм роздільної здатності WQXGA+. Обидва пристрої базуються на новітніх процесорах Intel Core Ultra, що гарантує високу чутливість системи при виконанні багатозадачних процесів та складних АІ-алгоритмів. Завдяки поєднанню нових матеріалів та інтелектуальних функцій, LG gram 2026 року закріплює за собою звання лідера у сегменті преміальних бізнес-ноутбуків для тих, хто постійно перебуває в русі.



Нові ноутбуки лінійки LG gram з'являться на ринку вже найближчим часом.

