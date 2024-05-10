«Backup чи Backup+DRP, бути чи не бути. Кібербезпека як процес» 

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Як не помилитись з бекапом? Як зробити його правильно? І що таке «правильний бекап»? Збереження даних компанії та їх швидке та вчасне відновлення в разі інциденту є головною задачею ІТ-спеціалістів різного рівня. І щоразу викликає немало питань. Тож, Backup чи Backup+DRP? Розповімо 16 травня, з 15:00 до 16:00, онлайн.
В рамках вебінару розглянемо теми:
- Backup і його особливості;
- DRP (disaster recovery plan). Що варто включити;
- Backup vs Backup та DRP. Кому який сценарій підходить;
- Кібербезпека та її роль.
Участь безкоштовна за попередньої реєстрації.
За 30 хвилин ми розповімо те, що знаємо. А ще 30 хвилин будемо відповідати на ваші питання.
Всім, хто долучиться до вебінару, UCloud надасть приємні Backup-бонуси.
Коротко про UCloud: найбільший український хмарний провайдер, що має потужності у шести ЦОД в трьох країнах (Україна, Польща та Німеччина) та зарезервовані канали зв’язку до ЦОД об’ємом до 100G.
Будемо раді поспілкуватись в рамках вебінару.
Доповідачі:
Данило Бєлов, Business Developer Director UCLOUD.
Андрій Перевезій, Сертифікований аудитор з інформаційної та кібербезпеки. Консультант World Bank з кібербезпеки. Засновник лабораторії цифрової безпеки DISL.TECH.
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