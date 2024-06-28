Public talk з СІО АНЦ: Війна як каталізатор розвитку 

28 июня 2024 г., 14:15

чт, 04 лип. 15:00 – 16:00 GMT+3 Онлайн

Попри руйнування та жахіття, війна є каталізатором до змін в бізнесі та підходах до його побудови заради виживання. Вона змушує компанії адаптуватися, швидко впроваджувати нові технології та шукати інноваційні рішення для забезпечення безперервної діяльності.

Поговоримо з Андрієм Гончаренко, СІО аптечної мережі АНЦ з центральним офісом в Запоріжжі, про виклики, з якими стикнулась компанія, їх вирішення та про жагу допомагати людям попри страх та паніку навколо. Обговоримо, як зовнішні фактори стимулюють розвиток IT інфраструктури, перехід у хмарне середовище та впровадження нових підходів до управління бізнесом.

Приєднуйтесь до нас, щоб дізнатися, як криза може стати рушійною силою для позитивних змін та розвитку, а також почути реальні історії про мужність, інновації та прагнення до кращого майбутнього від тих, хто стоїть на передовій цих змін.

Доповідачі: Сергій Поляков, Head of sales UCLOUD; Андрій Гончаренко, CIO АНЦ.

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