Україна планує розвивати енергетику на базі водню

Виконувач обов’язків Міністра енергетики України Артем Некрасов провів зустріч із представницею GIZ, керівником проєкту H2Diplo в Україні Джуліан Вейман. Сторони обговорили перспективи співпраці у сфері розвитку водневих проєктів та реалізації «Водневої стратегії України до 2050 року».



Зазначається, що під час зустрічі обговорювалися підготовка пілотних ініціатив, можливості використання водню у промисловості, транспорті та енергетиці, забезпечення енергетичної безпеки, диверсифікація енергопостачання, розвиток експортного потенціалу водню до ЄС та створення внутрішнього ринку споживання та локальної генерації.



Артем Некрасов наголосив, що розвиток водневої енергетики залишається одним з пріоритетів Міненерго в умовах трансформації енергетичного сектору та після системних атак рф на інфраструктуру.



«Україна перебуває на початку енергетичного переходу, і водень є одним із ключових напрямів цього процесу. Ми зацікавлені у спільних проєктах, обміні досвідом та залученні експертизи міжнародних партнерів», – зазначив він.



Джуліан Вейман поінформувала про діяльність H2Diplo, що реалізується за підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини, та спрямований на розвиток водневої економіки. Проєкт підтримує Україну у зниженні викидів, обміні технологічним досвідом, підготовці кадрів і налагодженні бізнес-зв’язків між українськими та європейськими компаніями.



За підсумками зустрічі сторони домовилися про подальшу координацію співпраці, зокрема у розробці стратегії водневого сектору, участі у спільних заходах та залученні українських фахівців до міжнародних навчальних програм.

