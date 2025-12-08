Майбутнє SEO

8 декабря 2025 г., 17:25

+11

голос Tweet

Натрапив на статтю в блозі Semrush про те, що золота ера SEO закінчується, AI в результатах пошуку Googel дає все більше відповідей без кліків на сайти, а AI-чати (ChatGPT або Claude) вважають за краще давати посилання на великі бренди. В результаті малий бізнес, який досі сподівався на пошукову оптимізацію і контент-маркетинг, отримує все менше трафіку і що далі робити – невідомо.

Зрозуміло, великий сервіс, орієнтований в тому числі на цей малий бізнес, не може просто підняти проблему – він має розповісти, що робити, і рекомендації там досить зрозумілі. Займіться, пишуть, нормальним маркетингом, будуйте бренд, нарощуйте соціальну присутність і офлайн-активність, і вас почнуть шукати за назвою, а тут вже будь-який пошук вас і знайде.

Можливо, спільність рекомендацій пов'язана, зокрема, і з відсутністю у Semrush готового сервісу, на який можна вказати пальцем і сказати «користуйтеся!». Але в цілому, я б назвав розвиток ситуації справедливим.

Чим, по суті, було пошукове просування для малого бізнесу останні, мабуть, 10 років, якщо не більше? Буквально два напрямки, обидва в міру сумнівні – розставляння посилань і контент-маркетинг. З посиланнями приблизно і так зрозуміло – те, що починалося з абсолютно добровільного обміну або цитування, давно виродилося в агресивну тактику закидання пропозиціями розмістити гостьовий пост, розмістити посилання десь в тексті, поміняти посилання в тексті 10-річної давнини та поставити там замість оригіналу посилання на інший сервіс «майже такий самий, але інший» – загалом, напевно знаєте, про що йдеться. Але що не так з контент-маркетингом?

Та приблизно все не так. Ось є сайт невеликого магазину або невеликої компанії. Контенту на ньому у звичайному випадку не те щоб багато – сторінки товарів, оплата/доставка, «Про нас», що ще може бути в магазині? Але тут приходить контент-маркетолог і розповідає, що не буде ніяких продажів без контент-маркетингу – тобто нових статей пару раз на тиждень на теми, пов'язані зі сферою магазину. Без цього, авторитетно пояснює маркетолог, не буде ні репутації магазину, як видатного у своїй ніші, ні пошукового трафіку, оскільки що тут індексувати пошуку?

Але поставте себе на місце власника магазину. Де він візьме матеріал на дві статті на тиждень? Про що писати? Хорошу статтю написати не дуже просто, навіть якщо у вас є матеріал. А у якої кількості магазинів і бізнесів взагалі є якийсь унікальний досвід, гідний статті? Ви знаєте, що виходить в результаті – численні статті-сміття «Топ-10 чого завгодно», де на першому місці наведено бездоганний продукт автора, а далі всілякі негідні конкуренти, або «Поради початківцям кому завгодно», хоч сантехнікам, хоч ядерним фізикам. Пройдіться по сайтах SaaS-продуктів – вони всі забиті регулярними статтями на абсолютно загальноосвітні теми, часто скопійовані або в інших, або з Вікіпедії. Це була епоха великого рерайту, що тут приховувати?

Ось тепер вона справедливо закінчується – коли йдеться про відповідь на питання, то AI хоч у чаті, хоч у видачі дасть відповідь краще і швидше, без зайвої реклами. А якщо продукт, сервіс, магазин має що сказати, як володарі унікального досвіду, він не пропаде. Я ось у великій кількості пошуків про клавіатури зустрічаю один український магазин, у якого і хороший набір товарів, і глибоке знання теми, і багато власних тестів з докладними оглядами. Шкода, що він такий у нас один, але він заслужив свій пошуковий трафік і мене як покупця.

От ще б соцмережі подібним чином очистити – але це прямо суперечить як бізнес-моделі, так і інтентам користувачів. Так що краще туди просто не ходити. Жартую.

Майбутнє SEO

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI