Штучний інтелект вбиває веб?

20 июня 2025 г., 17:25

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CEO Cloudflare Меттью Прінс видав алармістську картину катастрофічного падіння трафіку на сайти видавців через AI-резюме. Статистика вражає: десять років тому Google сканував дві сторінки на кожного відправленого на сайт користувача, зараз співвідношення 18:1. У OpenAI – 1500:1, в Anthropic – взагалі 60000:1. Причому співвідношення за останні пів року зросло на порядок. І далеко не завжди коштом збільшення обсягів індексування.

Проблема в тому, що люди дедалі більше довіряють AI-відповідям і не переходять за посиланнями на першоджерела, позбавляючи видавців рекламної виручки. «Майбутнє вебу буде дедалі більше схоже на AI, і це означає, що люди читатимуть саммарі вашого контенту, а не оригінальний контент», – пояснює Прінс.

Cloudflare розробляє інструмент для блокування скрапінгу контенту, і, за словами Прінс, «кожен видавець, про якого ви коли-небудь чули, підтримує це». Компанія вже запустила рішення, яке блокує ботів, що ігнорують директиви «no crawl».

Прінс налаштований войовничо: «Я щодня воюю з китайським урядом, російським урядом, іранцями, північнокорейцями, ймовірно, американцями, ізраїльтянами – всі вони намагаються зламати сайти наших клієнтів. І ви кажете мені, що я не можу зупинити якогось ботаніка з C-корпорацією в Пало-Альто?»

Але взагалі, немає нічого дивного. Якраз днями я говорив на стримі – LLM набагато краще справляються з інформаційним типом запитів, якщо порівнювати зі звичайним інтерфейсом пошуковика. У користувача є запит на інформацію, він замість того, щоб формулювати дивною мовою запит, прокликати кілька посилань і опрацювати інформацію, ставить запитання природною мовою й отримує чітку відповідь тією ж мовою. Потреба користувача задоволена. А те, що ви хотіли мимохідь йому десяток банерів показати, вдарити по очах попапом з підпискою і в підсумку продати йому щось – це проблеми вашого бізнесу.

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