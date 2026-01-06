AI просто позбавить людей рутини?

6 января 2026 г., 17:25

Дослідники з Університету Торонто (Gans & Goldfarb, NBER, січень 2026) ставлять під сумнів апокаліптичні прогнози щодо автоматизації. Їхній аргумент простий: більшість оцінок ризику базуються на припущенні, що завдання в професії незалежні одне від одного. Автоматизував 9 із 10 – втратив 90% роботи. Але реальність інша: завдання часто комплементарні, як деталі в механізмі. Якщо одна ланка слабка – весь продукт страждає.

Коли машина бере на себе рутину, працівник не просто «втрачає» ці завдання – він перерозподіляє свій час на те, що залишилося, і виконує це якісніше. Автори називають це «ефектом фокусування». Класичний приклад: банкомати не знищили професію касира – касири стали «relationship bankers», зосередившись на складних клієнтських взаємодіях. Те саме відбувається з радіологами, юристами, аналітиками.

Що це означає практично? Питання не в тому, чи може AI виконати якесь завдання, а в тому, де залишаються «вузькі місця», які люди закривають краще. Поки такі місця є – працівник може стати ціннішим, а не дешевшим. Іронічно, що саму статтю автори написали за допомогою ChatGPT 5.2 Pro та Claude Opus 4.5 – живий приклад власної теорії.

Щоправда, побоюватись є чого – якщо AI опанує всі елементи завдання, включаючи «вузькі місця», тобто почне їх виконувати краще за людину, то людина втратить всю роботу.

